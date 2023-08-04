Кубок мира. 1/32 финала. Непомнящий, Карлсен, Дубов, Свидлер, Есипенко и Накамура сыграют в первых партиях

5 августа пройдут первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Баку.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

1/32 финала

Первые партии

Начало – 14:00 по московскому времени

Магнус Карлсен (Норвегия) – Арьян Тари (Норвегия)

Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)

Даниил Дубов (Россия) – Даниеле Вокатуро (Италия)

Франсиско Вальехо Понс (Испания) – Андрей Есипенко (Россия)

Петр Свидлер (Россия) – Йорден ван Форест (Нидерланды)

Василий Иванчук (Украина) – Вэй И (Китай)

Фабиано Каруана (США) – Мустафа Йылмаз (Турция)

Ференц Беркеш (Венгрия) – Никита Витюгов (Россия)

Кирилл Шевченко (Румыния) – Алексей Сарана (Сербия)

Арджун Эригайси (Индия) – Владимир Федосеев (Словения)

Жюль Муссар (Франция) – Уэсли Со (США)

Беньямин Гледура (Венгрия) – Хикару Накамура (США)

Полную сетку можно посмотреть здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.