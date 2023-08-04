Кубок мира. 1/32 финала. Непомнящий, Карлсен, Дубов, Свидлер, Есипенко и Накамура сыграют в первых партиях
5 августа пройдут первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Баку.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Баку, Азербайджан
1/32 финала
Первые партии
Начало – 14:00 по московскому времени
Магнус Карлсен (Норвегия) – Арьян Тари (Норвегия)
Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)
Даниил Дубов (Россия) – Даниеле Вокатуро (Италия)
Франсиско Вальехо Понс (Испания) – Андрей Есипенко (Россия)
Петр Свидлер (Россия) – Йорден ван Форест (Нидерланды)
Василий Иванчук (Украина) – Вэй И (Китай)
Фабиано Каруана (США) – Мустафа Йылмаз (Турция)
Ференц Беркеш (Венгрия) – Никита Витюгов (Россия)
Кирилл Шевченко (Румыния) – Алексей Сарана (Сербия)
Арджун Эригайси (Индия) – Владимир Федосеев (Словения)
Жюль Муссар (Франция) – Уэсли Со (США)
Беньямин Гледура (Венгрия) – Хикару Накамура (США)
Полную сетку можно посмотреть здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.
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