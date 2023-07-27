Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать за Словению

Теги ФИДЕ Владимир Федосеев Шахматы

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать за Словению.

Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федосееву 28 лет, сейчас он занимает в рейтинге ФИДЕ 60-е место.

В 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он является бронзовым призером первенства Европы (2014) и первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет.

В 2021-м Федосеев был полуфиналистом Кубка мира.

12 комментариев

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K. Eropegov
Через некоторое время можно написать новость "Словенский гроссмейстер Федосеев раньше выступал за Россию".
+5
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Kapitan Klos
Среди шахматистов очень много разумных и адекватных людей, Федосеев тому очередное подтверждение.
+13
-11
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Alex Kroni
Зачем на убогих обращать внимание? Всё в жизни рано или поздно возвращается. Время всё раставит на свои места.
+1
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2882
Ответ Andy93
И в отличие от Федосеева Лагно и Карякин далеко не топ-60)
В том плане , что они намного круче, надеюсь?)
+1
0
+1
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Jason Kidd
А что случилось?
+3
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0
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2882
Владимир крутой блицор. В классику было ощущение , чтоб прошлый КМ был для него турниром жизни. Не срослось. По поводу карьеры, есть подозрение что тот 50 его потолок, но буду рад ошибиться.
Решение за кого выступать - это его дело.
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Atsuktuvas
"Потерь нет" (с)
0
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barsuk611
Ответ Jason Kidd
А что случилось?
Маячит мобилизация?
+4
-4
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AERN
Ответ Jason Kidd
А что случилось?
Рубаха в шопе очутилась.
0
0
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Hivaga22
Ответ Kapitan Klos
Среди шахматистов очень много разумных и адекватных людей, Федосеев тому очередное подтверждение.
А ещё есть шахматисты с Украины, которых калачом на родину не заманишь - это Карякин и Лагно. И они явно что-то знают про украинские шахматы. Даст бог, опять же, Иванчука не пошлют на фронт.
+9
-9
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Andy93
Ответ Hivaga22
А ещё есть шахматисты с Украины, которых калачом на родину не заманишь - это Карякин и Лагно. И они явно что-то знают про украинские шахматы. Даст бог, опять же, Иванчука не пошлют на фронт.
И в отличие от Федосеева Лагно и Карякин далеко не топ-60)
+2
-2
0
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Andy93
Ответ 2882
В том плане , что они намного круче, надеюсь?)
Само собой
0
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