Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать за Словению.

Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федосееву 28 лет, сейчас он занимает в рейтинге ФИДЕ 60-е место.

В 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он является бронзовым призером первенства Европы (2014) и первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет.

В 2021-м Федосеев был полуфиналистом Кубка мира.