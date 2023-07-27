Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать за Словению
Российский гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать за Словению.
Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федосееву 28 лет, сейчас он занимает в рейтинге ФИДЕ 60-е место.
В 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он является бронзовым призером первенства Европы (2014) и первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет.
В 2021-м Федосеев был полуфиналистом Кубка мира.
Решение за кого выступать - это его дело.