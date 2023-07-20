Ян Непомнящий: «Переход российских шахмат в Азию – это пиар-акция. Решение поспешное и излишнее»

Ян Непомнящий назвал пиар-акцией переход российских шахмат из Европы в Азию.

В марте этого года шахмат России ( ) объявила о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

«Переход в Азию – это, как я вижу, пиар-акция. По большому счету, особенно если сравнивать с другими видами спорта, шахматисты находятся в привилегированном положении.

Да, есть какие-то отдельные круговые турниры, на которые не приглашают россиян. Хорошо, это их дело. Там частные спонсоры, они не хотят этим заниматься.

Но основная масса шахматистов, активных профессионалов продолжает играть все календарные турниры. Условно говоря, в чемпионате Европы можно было играть. Вот первенство Европы выиграл как раз Алексей Сарана, который в этом году уже сменил российскую федерацию на сербскую.

Но сама по себе идея перейти в Азию, чтобы стать пионерами и проложить великий шелковый путь с шахматным оттенком... Мне казалось, что это долгоиграющая тема, да и логистически возникли бы большие проблемы. Потому что сейчас летать в через Стамбул или в Индонезию – это разные вещи. Ты ведь не на отдых летишь на Бали.

Азия – это другая история, там иной климат, другие люди. Там в целом выше конкуренция, потому что очень много шахматистов с заниженным рейтингом в силу того, что там в некоторых странах случился серьезный шахматный бум.

Есть очень много факторов. Но главный из серии, что мы там не сможем играть, а здесь сможем — это абсолютно притянуто за уши.

Мне кажется, решение поспешное и излишнее. Это попытка получить какой-то удачный пиар. А получили мы в ответ только то, что нам предложили участвовать в Азиатских играх без медального зачета.

Это, видимо, распространяется и на шахматы тоже. Лучше просто сказать: «Нет, мы вас не пустим», чем предлагать такое. Другие спортсмены могут думать иначе, но мне кажется, честно говоря, это уже слишком», – сказал шахматист.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?