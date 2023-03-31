Рейтинг ФИДЕ. Карлсен продолжает лидировать, Непомнящий – 2-й
Ян Непомнящий сохраняет второе место в рейтинге ФИДЕ, лидирует Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
1 апреля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853
2. Ян Непомнящий (Россия) – 2795
3. Лижэнь Дин (Китай) – 2788
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785
5. Хикару Накамура (США) – 2775
6. Аниш Гири (Нидерланды) – 2768
7. Фабиано Каруана (США) – 2764
8. Уэсли Со (США) – 2760
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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