Рейтинг ФИДЕ. Карлсен продолжает лидировать, Непомнящий – 2-й

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Ян Непомнящий сохраняет второе место в рейтинге ФИДЕ, лидирует Магнус Карлсен

Рейтинг ФИДЕ

1 апреля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853

2. Ян Непомнящий (Россия) – 2795

3. Лижэнь Дин (Китай) – 2788

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785

5. Хикару Накамура (США) – 2775

6. Аниш Гири (Нидерланды) – 2768

7. Фабиано Каруана (США) – 2764

8. Уэсли Со (США) – 2760

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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