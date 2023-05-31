Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 4-й, Карякин вернулся и занимает 11-е место

Теги Вишванатан Ананд ФИДЕ Магнус Карлсен Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Уэсли Со Аниш Гири Дин Лижэнь Рихард Раппорт Алиреза Фируджа Шахматы

Сергей Карякин вошел в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации.

Шахматист занимает 11-е место. В феврале Карякина исключили из рейтинга, так как он год не участвовал в турнирах под эгидой ФИДЕ. 

В рейтинге лидирует норвежец Магнус Карлсен, лучший из россиян Ян Непомнящий – 4-й. 

Рейтинг ФИДЕ

1 июня

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853

2. Алиреза Фируджа (Франция) – 2786

3. Лижэнь Дин (Китай) – 2780

4. Ян Непомнящий (Россия) – 2779

5. Хикару Накамура (США) – 2775

6. Фабиано Каруана (США) – 2773

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2772

8. Уэсли Со (США) – 2765

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий