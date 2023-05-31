Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 4-й, Карякин вернулся и занимает 11-е место
Сергей Карякин вошел в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации.
Шахматист занимает 11-е место. В феврале Карякина исключили из рейтинга, так как он год не участвовал в турнирах под эгидой ФИДЕ.
В рейтинге лидирует норвежец Магнус Карлсен, лучший из россиян Ян Непомнящий – 4-й.
Рейтинг ФИДЕ
1 июня
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853
2. Алиреза Фируджа (Франция) – 2786
3. Лижэнь Дин (Китай) – 2780
4. Ян Непомнящий (Россия) – 2779
5. Хикару Накамура (США) – 2775
6. Фабиано Каруана (США) – 2773
7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2772
8. Уэсли Со (США) – 2765
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752
11. Сергей Карякин (Россия) – 2750
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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