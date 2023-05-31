Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 4-й, Карякин вернулся и занимает 11-е место

Сергей Карякин вошел в обновленный рейтинг Международной шахматной федерации.

Шахматист занимает 11-е место. В феврале Карякина исключили из рейтинга, так как он год не участвовал в турнирах под эгидой ФИДЕ.

В рейтинге лидирует норвежец , лучший из россиян Ян Непомнящий – 4-й.

Рейтинг ФИДЕ

1 июня

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853

2. (Франция) – 2786

3. Лижэнь Дин (Китай) – 2780

4. (Россия) – 2779

5. (США) – 2775

6. Фабиано Каруана (США) – 2773

7. (Нидерланды) – 2772

8. Уэсли Со (США) – 2765

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.