Сергей Шипов: «Карякин принципиальный человек, но жаль, что в таком возрасте перестает играть в серьезных соревнованиях. Думаю, шахматы у него сейчас не в приоритете»

Сергей Шипов оценил отказ Сергея Карякина от нейтрального флага на международных турнирах.

Карякин вошел в предварительную заявку на Кубок мира по шахматам в Баку, но до сих пор не подтвердил своего участия. Ранее он отказывался выступать на соревнованиях без флага России.

«Это было абсолютно ожидаемо, потому что Сергей заранее сказал, что хочет выступать только под российским флагом, а такой возможности сейчас не дадут никому.

К сожалению, у нас сейчас практически нет классических турниров высокого уровня. Надеюсь, он сыграет в суперфинале чемпионата России.

Я к его решению отношусь с уважением, Сергей принципиальный, волевой человек, но все равно жаль, что человек в таком возрасте (Карякину 33 года – Sports.ru) перестает играть в серьезных соревнованиях, думаю, что шахматы у него сейчас не в приоритете», – отметил гроссмейстер Шипов.

Карякин спросил у подписчиков о возможном участии в Кубке мира: «Это мой любимый турнир, я не раз очень успешно там выступал. Моя позиция не меняется, но хотел бы услышать ваше мнение»