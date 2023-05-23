Левитов от Ниманне: «Приходит талантливый мальчик, чуть помощи, и он вдруг обыгрывает Карлсена черными. Где он сейчас? Про него все забыли»

Илья Левитов рассказал о проблеме читерства в шахматах.

– Вы говорили, что читерство может убить шахматы. Почему?

– Читерство действительно экзистенциальная проблема для шахмат. Ты не понимаешь, против кого играешь. Что с этим делать, как ее решать – не знает никто. В интернете, например, уже сложилась какая-то концепция: 9 из 10 играют честно, а про одного все знают, что он иногда может почитерить. Без доказательств, просто это известно.

Но на самом высоком уровне прямо сейчас читерства или мало, или нет вообще.

– А как же история с ? Карлсен вот отказался с ним играть.

– Это как раз то, о чем я говорил. Приходит талантливый мальчик, чуть помощи, и он вдруг обыгрывает Карлсена черными. А потом исчезает. Где сейчас Ниманн? Где буря, натиск, атаки, точный счет в эндшпиле? Все, он играет на своем реальном уровне, про него забыли.

И таких историй будет море. Придет новое поколение, не облагороженное моралью, и понеслось. А детские соревнования, где нет особого контроля? Понятно, что есть технические средства борьбы с читерством – задержка трансляции, какие-то глушилки... Но обойти их элементарно. Крошечный аппарат, вставленный в ухо, – и все.

Хорошему шахматисту достаточно за партию подсказать 1-3 раза, чтобы он выиграл у кого угодно. Часто один правильный ход в сложной позиции – и дальше игрок все сам сделает, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess

Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами