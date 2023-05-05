Сергей Карякин: «Полноценное отхождение от матча за шахматную корону может занимать до года. Ты отдаешь все силы и потом очень серьезное опустошение»

Сергей Карякин рассказал, как быстро Ян Непомнящий отойдет от поражения в матче за корону.

«Помню, когда я играл матч с , то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший. Но получилось, что мое внимание переключилось естественным образом, потому что месяц после матча занимался популяризацией шахмат, давал интервью, лекции, мастер-классы.

Практически не занимался в это время шахматами, а через месяц выступал на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, и в блице как раз удалось обойти Магнуса, выиграть у него личную встречу и в итоге занять первое место.

Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаешь все силы и потом очень серьезное опустошение. С другой стороны, надо отдать должное Яну, после тяжелейшего проигрыша Магнусу в прошлом матче, он достаточно быстро восстановился и вновь выиграл турнир претендентов и с честью боролся в матче с Дин Лижэнем.

Поэтому у Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», – сказал .

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