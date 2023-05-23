Илья Левитов: «Владимир Соловьев – мой старший товарищ. Он меня очень многому научил, многое дал, поддерживал в трудные моменты»

Теги Илья Левитов Политика Владимир Соловьев Шахматы

Илья Левитов рассказал о знакомстве с телеведущим Владимиром Соловьевым.

– Как вы познакомились с Владимиром Соловьевым?

– В адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Мы работали над одним проектом. Потом долгое время у нас был совместный бизнес.

– Мы знаем только телевизионный образ. Какой Соловьев в жизни? 

– Не планировал об этом говорить, но окей, почему нет? У меня с этим человеком прошел большой отрезок жизни, он мой старший товарищ. Он меня очень многому научил, многое дал. Поддерживал в трудные моменты и, надеюсь, я его тоже. У нас получился perfect match, идеальное партнерство. Если оглянуться назад, я ничего бы там не поменял. 

– Вы не спорите про политику?

– Конечно, за последние год и три месяца мы не раз это обсуждали. Но наши отношения построены на взаимном уважении. Каждый волен жить так, как он хочет. Разные взгляды не должны разделять людей, разделять семьи. Я не могу вычеркнуть человека из друзей только потому, что его позиция не соответствует моим представлениям о жизни, – рассказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess

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2 комментария

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estoico
Интересно, а что же объединяет и разъединяет людей, как не взгляды? Кроме родства.
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Михаил Опякин
Владимир Соловьёв научил его своим смертельным ударам рукой, ногой и слюной
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