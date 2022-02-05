Владимир Соловьев о кричалках на матче Украина – Россия: «Украинцы попрыгали, а мы их уделали»

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поведении украинских болельщиков во время матча Россия – Украина (3:2) в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча украинские фанаты скандировали кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

«Я вообще люблю футбол! Большой футбол! К другим видам футбола отношусь уважительно, но чуть-чуть по-другому.

Я думаю, что украинцы погубили сами себя: когда устраиваешь на трибуне такое и думаешь, что помогаешь команде, ты пытаешься обидеть футбольного бога.

Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира! И пенальти… Валидольный матч. Хорошо то, что хорошо кончается.

Кричалки украинских фанатов? Это показывает их уровень культуры. Будут санкции против украинской команды. Обязаны быть! В таких случаях на федерацию всегда накладываются штрафы.

Они попрыгали, а мы их уделали. «Кто не скачет – тот москаль»? Зато кто лучше играет в футбол, тот победил», – сказал Соловьев.

Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца