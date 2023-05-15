Илюмжинов о далай-ламе: «Ощущение, как будто разговариваешь со своим дедушкой. Вот просто попьешь с ним чай – и хорошо становится»

Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов Далай-лама Михаил Горбачев Шахматы

Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, как познакомился с далай-ламой.

– Вы с далай-ламой друзья?

– Да, познакомились в 1990-м, когда он впервые прилетел в Москву. Я дружил с его представителем в СССР, и он организовал нам встречу. Помню, сильно волновался. Все-таки он – живое воплощение Будды Авалокитешвары. Его имя в переводе с тибетского – океан большого желания. Для любого буддиста увидеть его – событие на всю жизнь. А уж поговорить – просто шок. 

Когда он прилетел второй раз, в 94-м, удалось привезти его в Калмыкию. Даже есть фотография: далай-лама, Ричард Гир и я. После этого встречались десятки раз. Нравится фото, где мы стоим лоб ко лбу и передаем информацию как по блютуз.

Последний раз встречались в Чикаго на саммите лауреатов Нобелевской премии. Мы там были с Михаилом Горбачевым. И далай-лама потрепал меня за щеку, пошутил, что я отъелся.

В такие моменты забываешь, что он – тот самый великий человек, за которым стоит больше миллиарда. Он простой, шутливый, ироничный и ко всем относится одинаково – хоть шейх, хоть король, хоть обычный человек. Ощущение, как будто разговариваешь со своим дедушкой. Вот просто попьешь с ним чай – и хорошо становится.

– Встретиться с ним простому человеку – реально?

– Раз в полгода он дает учение. Из Москвы на это событие летают тысячи человек. Отдельно помогал ребятам из Синергии, Первого канала и «России» делать с ним интервью.

– У далай-ламы есть телефон?

– Такла, племянник, его личный секретарь – через него можно договариваться. Обычно речь об учениях на больших стадионах. Но иногда государственные деятели договариваются и на индивидуальный прием. Как-то был у него в Дарамсале. Там был заместитель Марка Цукерберга – они хотели договориться об официальной странице на фэйсбуке (*Meta на территории России признана экстремистской и террористической организацией), – сказал Илюмжинов.

«Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос

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9 комментариев

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Саламбек Алаев
Помню как Кирсан , за победу на шахматном турнире, подарил мне фирменные командирские часы ФК Уралан )
Где то должны лежать ) да и вместо стандартных DIPLOMOV , были нормальные подарки )
+7
0
+7
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Arman FCSM
Ответ Aleksey Yashin
Инопланетяне были , Ванга была, теперь Далай-Лама Дальше кто? Лох-несское чудовище, Мартин Лютер Кинг, Заболотный?
Дальше интервью прервётся, потому что придут медсестры поставить капельницу
+10
-3
+7
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Aleksey Yashin
Инопланетяне были , Ванга была, теперь Далай-Лама

Дальше кто? Лох-несское чудовище, Мартин Лютер Кинг, Заболотный?
+7
-3
+4
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Дмитрий
Лама предлагал его язык, Кирсан, признайся?
+2
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Russ Ivan
Авалокитешвара - это отчество или фамилия?
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goshforever
Остается порадоваться, что далай-лама больше невъездной в Россию
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Дима Зезуль
Что за чай интересно
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ribikorto
Ответ Aleksey Yashin
Инопланетяне были , Ванга была, теперь Далай-Лама Дальше кто? Лох-несское чудовище, Мартин Лютер Кинг, Заболотный?
Все понимаю но Заболотный это уже перебор.
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CaSpeR-13
Ответ Саламбек Алаев
Помню как Кирсан , за победу на шахматном турнире, подарил мне фирменные командирские часы ФК Уралан ) Где то должны лежать ) да и вместо стандартных DIPLOMOV , были нормальные подарки )
а по 100 долларов каждому жителю обещанные так и не отдал
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