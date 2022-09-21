Анатолий Карпов: «Чемпионы в шахматах сегодня не так популярны, как раньше. Я знал всех гроссмейстеров мира, а сейчас не назову даже российских»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что популярность известных шахматистов снизилась.

«К сожалению, даже чемпионы сегодня не так популярны, как раньше. Раньше считалось приличным знать чемпионов от Стейница до Фишера, Карпова, Каспарова, Крамника, а сейчас даже шахматисты не всегда назовут эти имена.

Одна из причин: в 1970 году глава международной шахматной федерации Макс Эйве провел реформу, кличем которой было: каждой стране – своего гроссмейстера. Эту задачу можно было решить, либо повысив уровень шахматистов, либо понизив норму, и последнее оказалось проще.

Я успел выполнить норму гроссмейстера еще по старым правилам и в те годы я знал всех гроссмейстеров мира если не лично, то по имени. Сейчас я не назову гроссмейстеров даже России.

Ну а дальше была чехарда, которую устроил Кирсан Илюмжинов, что привело к девальвации и чемпионов мира.

Скажем, по количеству партий, сыгранных для выхода на чемпионат мира, требования были совершенно другие: перед выходом на игру с Фишером я должен был сыграть 60 партий с лучшими игроками того времени, хотя у некоторых я выиграл досрочно, так что реальное количество матчей было ниже», – сказал Карпов.