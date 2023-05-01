Сергей Карякин: «То, как Лижэнь играл с Непомнящим, в матче с Карлсеном вряд ли бы прокатило»

Теги Магнус Карлсен Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Карякин считает, что Дин Лижэнь не обыграл бы Магнуса Карлсена в матче за корону.

Накануне китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

«Бывает так, что человеку суждено стать чемпионом мира, ему удача благоволит. Я отношусь философски к этому, при этом Дин был и остается одним из сильнейших шахматистов.

Хотя то, как он играл с Яном, в матче с Магнусом вряд ли бы прокатило. Объективно – победить бы он не смог», – сказал Карякин.

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5 комментариев

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Пирс Морган
Прокатило, чтобы стать чемпионом мира
+6
-1
+5
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AminO2
Ответ Харламов Никита
а не этот ли персонаж ещё недавно говорил , что ЯН БЕССПОРНЫЙ фаворит ?!
А что, приведенное интервью, каким-то образом, этому противоречит? Фаворит. А повезло андердогу – типовая ситуация в спорте.
+3
-1
+2
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Харламов Никита
а не этот ли персонаж ещё недавно говорил , что ЯН БЕССПОРНЫЙ фаворит ?!
+3
-3
0
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Харламов Никита
Ответ AminO2
А что, приведенное интервью, каким-то образом, этому противоречит? Фаворит. А повезло андердогу – типовая ситуация в спорте.
я в смысле прогнозирования ;)
0
0
0
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