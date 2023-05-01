Сергей Карякин: «То, как Лижэнь играл с Непомнящим, в матче с Карлсеном вряд ли бы прокатило»

Сергей Карякин считает, что Дин Лижэнь не обыграл бы Магнуса Карлсена в матче за корону.

Накануне китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

«Бывает так, что человеку суждено стать чемпионом мира, ему удача благоволит. Я отношусь философски к этому, при этом Дин был и остается одним из сильнейших шахматистов.

Хотя то, как он играл с Яном, в матче с Магнусом вряд ли бы прокатило. Объективно – победить бы он не смог», – сказал Карякин.

Новый чемпион мира по шахматам – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде