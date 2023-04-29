Тренер Непомнящего: «Верю, что Ян хладнокровно подойдет к 14-й партии и покажет в ней лучшую игру»

Тренер Владимир Поткин оценил шансы Непомнящего в 14-й партии матча за шахматную корону.

«Это достаточно неплохо для Яна, что у него черный цвет в последней партии. История таких матчей знает, насколько непросто в такой ситуации при равном счете играть на победу белыми.

В 2010 году в Софии Веселин Топалов в 12-й встрече не хотел уходить на тай-брейк, в какой-то момент перегнул палку и индиец хладнокровно его победил в основное время матча. А в 2016 году в Нью-Йорке, когда я был секундантом , норвежец решил не играть белыми на победу в 12-й партии и перенес тяжесть борьбы на тай-брейк.

У играющего белыми всегда повышенная ответственность. Я верю, что Ян хладнокровно подойдет к партии и покажет в ней свою лучшую игру. У Дина есть несколько вариантов, как построить поединок. Но мы не должны угадывать, какую стратегию он выберет.

Ян во всеоружии готовится к полноценной борьбе. Он очень сильный гроссмейстер, и когда находится в хорошей форме и хорошем самочувствии, то способен обыграть любого шахматиста мира. Я верю в Яна и в его успех», – сказал .

Непомнящий или Дин: расклады перед последней партией ЧМ. А что, если ничья?