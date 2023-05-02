Халифман о матче Непомнящего и Лижэня: «Давно не было такой рубки. Мы как будто попали в середину ХХ века»

Александр Халифман оценил матч на первенство мира между Непомнящим и Лижэнем.

— Александр Валерьевич, матч между Непомнящим и Дин Лижэнем войдет в историю как один из самых ярких и бескомпромиссных?

— Действительно, такого яркого чемпионского матча мы не видели очень давно. Критиков хватает, но, мне кажется, публике было интересно наблюдать за борьбой в Астане. А это уже очень важно. На мой взгляд, противостояние Яна и Лижэня запомнится надолго. Это плюс.

— А в чем минусы?

— Многие жаловались, что качество игры не то, что претенденты играют хуже, чем раньше. Повторюсь, было много борьбы, много напряжения, в связи с этим и много ошибок.

Наглядный пример. Когда боксеры стоят по углам и каждый на своей половине старается обозначить возможность удара, то и промахов они не совершают. А когда люди лезут в открытую драку, то, соответственно, начинаются ошибки. Такая разница.

— Чемпионство Дин Лижэня поспособствует развитию шахмат в Поднебесной?

— Дин — молодец, он достойный чемпион. Я за него рад. А все остальные моменты выходят за рамки этого матча.

— С каким матчем в истории шахмат можно сравнить эту битву?

— Давно не было такой рубки. Мы как будто попали в середину ХХ века. Именно тогда соперники неслись друг на друга с открытым забралом. Свежих аналогов я не припоминаю.

Относительно схожим был матч Владимира Крамника и Виши Ананда в 2008 году, но там, к сожалению, у россиянина не пошла игра с самого начала. Матч был тоже достаточно яркий, но все-таки больше в одни ворота.

Может быть, еще противостояние Крамника и Веселина Топалова в Элисте (2006 год), но скандальная часть сильно омрачила высокую результативность. Еще большой плюс матча в Астане, что у игроков не было никаких претензий друг к другу. Они были максимально корректны, – сказал чемпион мира ФИДЕ (1999) Халифман.