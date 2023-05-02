Карлсен поздравил Лижэня с победой в матче за шахматную корону: «Ты вписал свое имя в вечность»

Магнус Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за шахматную корону.

30 апреля китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира.

«Ты вписал свое имя в вечность. Поздравляю, Дин!» – написал норвежец в твиттере.

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