Карлсен поздравил Лижэня с победой в матче за шахматную корону: «Ты вписал свое имя в вечность»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Магнус Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за шахматную корону.

30 апреля китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира.

«Ты вписал свое имя в вечность. Поздравляю, Дин!» – написал норвежец в твиттере.

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6 комментариев

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Mancar Camoran 2.0
Ответ Антон Чугунов
В смысле «в вечность»?🤔
В том смысле, что в списке чемпионов мира по шахматам навсегда под номером 17 будет Дин Лижень.
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asusp527
Как мило.
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maks44
Не удержался Магнус от сарказма.
+2
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Антон Чугунов
В смысле «в вечность»?🤔
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Mancar Camoran 2.0
Давай, Магни, присоединяйся к ТП и верни себе корону, а потом снова откажись от неё)
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