Хоу Ифань: «Уровень матча за звание чемпиона мира без Карлсена – не высочайший. Это интересный матч, но оба игрока не в лучшей форме»
Четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань высказалась о матче Непомнящий – Лижэнь.
– Вы следите за матчем Яна Непомнящего и Дин Лижэня?
– Да, пристально слежу.
– Многие эксперты говорят, что уровень игры в матче не самый высокий. Что вы думаете по этому поводу?
– Лично я согласна, что уровень матча за звание чемпиона мира без Магнуса Карлсена, который отказался защищать свой титул, не высочайший, потому что сильнейший шахматист мира не играет.
Сыгранные партии очень зрелищны, они хороши для привлечения болельщиков, для повышения популярности, но шахматный уровень – не самый высокий. Это, конечно, интересный матч, мы все, разумеется, за ним следим, но оба игрока явно не в лучшей форме.
– В Китае следят за этим матчем? Это большое событие?
– В Китае очень много поклонников шахмат, и многие следят за этим матчем, потому что у нас еще никогда не было чемпиона мира среди мужчин. Это большое событие для федерации, для команды.
А что касается меня... Я надеялась, что оба шахматиста смогут показать лучшую игру.
– Вас удивил отказ Магнуса Карлсена играть за титул чемпиона мира?
– Честно говоря, я не была удивлена, когда узнала, что Магнус отказался играть чемпионский матч, потому что он уже доказал всем, что он сильнейший в мире в нескольких матчах с разными соперниками.
Он решил не проходить это испытание снова, и это его лично решение. Я полностью его понимаю, потому что несколько лет назад оказалась в такой же ситуации, – сказала Хоу Ифань.
Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?
И как бы в этом нет проблемы. Просто не нужно пытаться делать вид, что в век интернета единственный способ определить сильнейшего, это через матч за чемпионство.