Хоу Ифань: «Уровень матча за звание чемпиона мира без Карлсена – не высочайший. Это интересный матч, но оба игрока не в лучшей форме»

Четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань высказалась о матче Непомнящий – Лижэнь.

– Вы следите за матчем Яна Непомнящего и Дин Лижэня?

– Да, пристально слежу.

– Многие эксперты говорят, что уровень игры в матче не самый высокий. Что вы думаете по этому поводу?

– Лично я согласна, что уровень матча за звание чемпиона мира без , который отказался защищать свой титул, не высочайший, потому что сильнейший шахматист мира не играет.

Сыгранные партии очень зрелищны, они хороши для привлечения болельщиков, для повышения популярности, но шахматный уровень – не самый высокий. Это, конечно, интересный матч, мы все, разумеется, за ним следим, но оба игрока явно не в лучшей форме.

– В Китае следят за этим матчем? Это большое событие?

– В Китае очень много поклонников шахмат, и многие следят за этим матчем, потому что у нас еще никогда не было чемпиона мира среди мужчин. Это большое событие для федерации, для команды.

А что касается меня... Я надеялась, что оба шахматиста смогут показать лучшую игру.

– Вас удивил отказ Магнуса Карлсена играть за титул чемпиона мира?

– Честно говоря, я не была удивлена, когда узнала, что Магнус отказался играть чемпионский матч, потому что он уже доказал всем, что он сильнейший в мире в нескольких матчах с разными соперниками.

Он решил не проходить это испытание снова, и это его лично решение. Я полностью его понимаю, потому что несколько лет назад оказалась в такой же ситуации, – сказала .

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?