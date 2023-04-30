Городецкий о проигрыше Непомнящего Лижэню: «Ян с большим достоинством пережил поражение в матче с Карлсеном, но с этой бедой справиться будет гораздо тяжелее»

Илья Городецкий высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Наверное, время вспомнить фразу: «Что не убивает, делает нас сильнее». Непомнящий с большим достоинством пережил поражение в первом чемпионском матче [с ]. Но с этой бедой справиться, на мой взгляд, будет гораздо тяжелее.

Тем не менее он остается вторым шахматистом мира по рейтингу. Яну надо готовиться к новому чемпионскому циклу, у него уже есть билетик на следующий турнир претендентов. А ведь выиграть три претендентских турнира подряд пока никому не удавалось.

Надо восстановиться прежде всего, конечно, психологически, потому что в этом матче было очевидно, что Ян как минимум не уступал сопернику в чисто шахматном отношении. Но эти чудовищные срывы – особенно, конечно, в 12-й классической партии... Да и вчера, в 14-й, была выигранная позиция.

В этом году Яну исполнится 33 года, он все еще молодой шахматист, голова работает отлично. Я не стал бы сбрасывать его со счетов, хотя повторюсь: на мой взгляд, в психологическом плане это поражение будет куда тяжелее, чем в Дубае в 2021 году», – сказал бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина