Анатолий Карпов: «Обидно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника»

Теги Анатолий Карпов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Анатолий Карпов высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах Лижэнь лучше и стремительнее решал проблемы.

Что ж, можно только поздравить Федерацию шахмат Китая с тем, что впервые ее представитель стал чемпионом мира. Женщины уже брали шахматную корону, а вот среди мужчин первый раз», – сказал Карпов.

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3 комментария

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rusichi
Не хватило совсем чуть -чуть.
Поздравляю Яна с достойным выступлением!
+6
0
+6
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L1berty
Ответ Дмитрий Алейников
Да уж, Непомнящий не Карпов...
И слава богу
0
0
0
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