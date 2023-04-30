Анатолий Карпов: «Обидно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника»
Анатолий Карпов высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.
Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.
«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах Лижэнь лучше и стремительнее решал проблемы.
Что ж, можно только поздравить Федерацию шахмат Китая с тем, что впервые ее представитель стал чемпионом мира. Женщины уже брали шахматную корону, а вот среди мужчин первый раз», – сказал Карпов.
Поздравляю Яна с достойным выступлением!