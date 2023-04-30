Анатолий Карпов: «Обидно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника»

Анатолий Карпов высказался о поражении Яна Непомнящего в матче за шахматную корону.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Обидно, конечно, что проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах лучше и стремительнее решал проблемы.

Что ж, можно только поздравить Федерацию шахмат Китая с тем, что впервые ее представитель стал чемпионом мира. Женщины уже брали шахматную корону, а вот среди мужчин первый раз», – сказал .