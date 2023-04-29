Илья Городецкий: «Уровень игры Непомнящего и Лижэня в большинстве партий не соответствовал статусу матча на первенство мира»

Экс-глава комиссии ФИДЕ скептически оценил партии между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Логично, что основная часть матча завершилась со счетом 7:7, судьба титула решится на тай-брейке. К сожалению, даже мне – шахматисту сравнительно низкой квалификации – очевидно, что уровень игры обоих соперников в большинстве партий не соответствовал статусу матча на первенство мира.

Зато игра шла совершенно непредсказуемая, отчасти поэтому сложно угадать, что произойдет завтра. Конечно, не исключен и вариант, что на тай-брейке кто-то из соперников или даже оба смогут справиться с нервами: в быстрых шахматах порой просто нет времени нервничать, надо катать – и станут играть намного сильнее.

Сейчас оба претендента находятся в очень непростом психологическом состоянии, поэтому делать какие-то прогнозы на тай-брейк совершенно бесполезно. Но отмечу, что сегодня по ходу партии мне писало много совершенно далеких от шахмат людей. Это говорит о том, что в плане привлечения внимания к шахматам, по крайней мере, в нашей стране, этот матч точно уже свою задачу выполнил.

Единственное, конечно, представление о матчах на первенство мира и вообще о шахматах у новых зрителей, мне кажется, будет достаточно превратное», – сказал бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий.

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?