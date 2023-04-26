Сергей Смагин: «Сегодняшнее поражение Непомнящего можно объяснить только психологическим состоянием»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Сергей Смагин прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

Сегодня Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Сегодня была очень дикая, нетипичная для обоих шахматистов партия. Ян здорово вышел из дебюта, соперник не учел всех нюансов, получил перевес и до определенного момента играл идеально. Близость успеха сыграла с ним злую шутку, и психологически он сломался.

Китайцу тоже было очень тяжело. Шахматисты на протяжении четырех ходов подряд передавали преимущество из рук в руки, и, к сожалению, Ян ошибся последним.

Сегодняшнее поражение можно объяснить только психологическим состоянием. Все-таки проблема, которая была у Яна в матче [за звание чемпиона мира] против Магнуса Карлсена, полностью преодолена не была. Она как была, так и осталась», – сказал вице-президент ФШР.

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий