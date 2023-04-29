Дворкович об участии россиян в международных турнирах: «Не требуем от шахматистов подписывать никаких заявлений. Это полностью исключено»

Аркадий Дворкович рассказал об условиях допуска российских шахматистов.

– относительно недавно обозначил позицию по допуску российских спортсменов на международные соревнования, разослав рекомендации в международные федерации. Позиция ФИДЕ как-то отличается от позиции МОК?

– Нам ничего не нужно дополнительно делать на эту тему, поскольку мы приняли свои правила, которые близки к рекомендациям МОК, за одним исключением: мы не требуем от шахматистов подписывать никаких заявлений. Это полностью исключено.

Мы просто разрешаем абсолютно всем шахматистам играть в шахматы и следуем рекомендациям МОК в части флага и гимна. Наша позиция была выработана еще в прошлом году. Менять ее мы не собираемся.

– Что по командным соревнованиям?

– ФИДЕ приняла решение следовать в этой части рекомендациям МОК и не допускать национальные команды России и Беларуси до официальных турниров. На эту тему внутри ФИДЕ постоянно идет обсуждение, в том числе и на генеральной ассамблее в прошлом году, когда выборы были.

Обсуждение касалось допуска детских (до 14 лет) и ветеранских команд и команд, состоящих из спортсменов-инвалидов. Предложения звучали разные, и это внесло серьёзный раскол в работу ассамблеи. Мнения сильно разделились. Коллеги склонялись к допуску на международные турниры команд детей и инвалидов, но соотношение делегатов было 55 на 45 в пользу допуска.

Принимать решение с такими пропорциями – создать громадный внутренний конфликт во всей организации. У меня у самого, как вы понимаете, был конфликт интересов, я не мог настаивать на каком-то решении. Коллеги же в итоге решили, что вносить такой раскол в организацию просто нельзя.

Это обсуждение продолжается постоянно, на каждом совете ФИДЕ эта тема поднимается. Нам не удалось принять какого-либо системного решения, но на Олимпиаде среди инвалидов, которая прошла в Сербии, мы сделали смешанную команду ФИДЕ, в которую вошли игроки из России, Беларуси, США и Юго-Восточной Азии. Никаких сложностей для участников это не создало.

Мы ищем решение, но принято оно будет тогда, когда будет если не консенсус, то близко к этому. Я здесь точно не буду лицом, принимающим решение или даже голосующим. Мне важно сохранить доверие всей организации.

– Сложно ли россиянину сейчас в такой ситуации работать во главе одной из крупнейших международных федераций?

– Естественно, работать очень сложно, поскольку в России все понимают те ограничения, которые у меня есть за рубежом. Я – гражданин России и не собираюсь от российского гражданства отказываться. Это позиция, которая требует постоянного нахождения разумных, справедливых решений. Я это стараюсь делать.

– В России много критики в ваш адрес. «Ну и что он для россиян сделал?» – вот такие мнения звучат. Вас это задевает?

– Да, знаю. А в Европе критикуют не меньше за обратное. Но я должен одинаково относиться к спортсменам из всех стран. Здесь важно находить решения, которые будут справедливыми по отношению ко всем. Понятно, что ни для кого нынешняя ситуация не является хорошей.

Меня уже давно подобные вещи не задевают. Я вижу, что 95 процентов коллег с понимается относятся к моей позиции. Кто-то считает, что я неправ сейчас, был неправ в прошлом году – это их дело. Но человеческие отношения сохранились. Нужно просто делать свою работу, – сказал глава ФИДЕ.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?