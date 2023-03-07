Исполнительный директор ФШР о переходе в Азию: «Это решение политического руководства тех стран, которые участвовали в голосовании»

В Федерации шахмат России рассказали о влиянии политики на переход в Азию.

В феврале делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в свой состав: 29 стран поддержали решение, 6 воздержались, 1 выступила против. По словам исполнительного директора ФШР Александра Ткачева, при принятии решения проводились консультации на уровне правительств государств.

«Я считаю, что это важнейший политический аспект, не хотелось бы смешивать спорт и политику, но, к сожалению, приходится это делать. Как говорится, не мы это начали. Я бы хотел еще раз отметить тот факт, что это решение – 29 за, против 1 при 6 воздержавшихся – решение именно политического руководства тех стран, которые участвовали в голосовании», – заявил Ткачев.

«Целью ФШР всегда было и есть представительство интересов шахматистов тренеров и судей. Переход в первую очередь был связан с защитой интересов наших спортсменов, чтобы они могли соревноваться с минимумом сложностей, которые на них свалились.

Мы стали первой национальной федерацией, которая совершила, без преувеличения, исторический шаг, сменив спортивное гражданство с Европы на Азию.

И Казахстан, и Узбекистан, Киргизстан, Иран – это достаточно известные и крепкие национальные команды. Для того чтобы расти и становиться сильнее в спортивном плане, это не секрет, нужно состязаться с более сильными, и тогда ты к ним тянешься. Перспектива развития шахмат в России очевидна в азиатском направлении», – отметил исполнительный директор ФШР.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?