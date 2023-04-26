Дин Лижэнь о победе над Непомнящим в 12-й партии: «Согласен, что качество игры было очень низким. Было много ошибок»

Дин Лижэнь прокомментировал победу над Непомнящим в 12-й партии матча за шахматную корону.

«Согласен, что качество игры было очень низким. Было много ошибок. Однако не могу сказать, что сильно нервничал. На самом деле, в данный момент я не так сильно нервничаю... Мне нужно было сказать себе, что игра была очень важной. Но я не испытывал эмоций вообще, не чувствовал этого.

Определил для себя, что важно сосредоточиться непосредственно на шахматах. Поэтому никаких эмоций не было. Тем не менее осознаю, что было множество ошибок.

Думал, что моя позиция была лучше с самого начала. Но после того, как мой соперник сделал серию хороших ходов, я почувствовал, что ситуация изменилась. Я был близок к проигрышу, поэтому я попытался усложнить ситуацию тактически.

Я не понял, почему после 26-го хода на b4 Ян на следующем не пошел ферзем на f3. Это сильно облегчило мне игру, позволило уже моему ферзю выбраться на хорошее поле. А после 30-го хода показалось, что я играю уже получше.

Когда мне приходится выбирать между двумя, казалось бы, равными вариантами, очень трудно решить, какой из них лучше», – сказал Дин Лижэнь.