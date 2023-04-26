«Две партии белыми Дин Лижэня – две голевые попытки. Шансы Немонящего чуть выше». Смагин о матче за шахматную корону

Вице-президент ФШР считает, что у Дин Лижэня осталось «две голевых попытки».

Сегодня китайский гроссмейстер сыграет против россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет – 6:5 в пользу Яна.

«Перевес в одно очко делает Яна фаворитом. Но все равно тревожно. Понятно, что две партии белым цветом, особенно последнюю, Дин Лижэнь просто так не отдаст. Он будет продумывать дебютную стратегию и пытаться затащить Яна в сложную игру. В незнакомые позиции. Иногда в этом матче ему это удавалось. В этом китаец очень силен.

Мы видели, что частенько он Яна переигрывает. Расслабляться нельзя ни на секунду. Мне кажется, что Ян немного рано сбросил обороты. Но, возможно, ему виднее, он действует по своему самочувствию и ощущениям.

Возможно, он считает, что готов к любым неожиданностям и сможет их преодолеть. Напор Непомнящего немного ослаб, он играет по счету, но это всегда в партиях равных соперников чревато. Тут пропустить гол, как говорится, ничего не стоит. Три партии – три попытки. Две партии белыми Дин Лижэня – две голевые попытки.

Сейчас шансы Яна чуть выше. Он ведет в счете, это большое преимущество. 60 процентов на 40 – минимальный перевес, который можно отдать Яну», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.