Дубов о том, будет ли рад победе Непомнящего: «Да мне все равно! Хотя любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин»

Гроссмейстеру Даниилу Дубову все равно, выиграет ли Ян Непомнящий матч за шахматную корону.

– Вы будете рады, если Ян победит?

– Да мне все равно! Во-первых, мне как комментатору матча говорить что-то другое было бы неправильно, во-вторых, мне искренне все равно. Я был бы в это эмоционально вовлечен, если бы играл Магнус или его бы уже победили до этого. А так, нынешний матч для меня немного выставочный.

«Эль класико» бывает на «Сантьяго Бернабеу», бывает на «Камп Ноу», а бывает в Майами, например. Для меня нынешний матч – это «эль класико» в Майами. Мне сложно отделаться от этого ощущения. За ним интересно смотреть, но всерьез за кого-то болеть сложно. Это телевизионное событие для зрителей, праздник шахмат. Но ощущения спорта, когда люди умирают за победу, у меня нет.

Хотя мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин. Что будет дальше? Команда Яна ведь заявляла, что у них только западные спонсоры, ему спокойно давали играть турниры. В итоге по факту его единственный спонсор – «Норникель». А Дин – это Китай, азиатский рынок. Для шахмат тоже неплохо.

Объективно я и к Яну, и к Дину отношусь неплохо. Они не являются моими близкими друзьями, ничего плохого про них сказать не могу. Ну и, если честно, мне эмоций хватило в двух предыдущих чемпионских матчах . Сейчас можно на расслабоне комментировать, как сыграют, так и сыграют, – сказал .

У Непомнящего очко преимущества за три партии до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать