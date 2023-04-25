Дубов о том, будет ли рад победе Непомнящего: «Да мне все равно! Хотя любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Даниил Дубов Шахматы

Гроссмейстеру Даниилу Дубову все равно, выиграет ли Ян Непомнящий матч за шахматную корону.

Вы будете рады, если Ян победит?

– Да мне все равно! Во-первых, мне как комментатору матча говорить что-то другое было бы неправильно, во-вторых, мне искренне все равно. Я был бы в это эмоционально вовлечен, если бы играл Магнус или его бы уже победили до этого. А так, нынешний матч для меня немного выставочный.

«Эль класико» бывает на «Сантьяго Бернабеу», бывает на «Камп Ноу», а бывает в Майами, например. Для меня нынешний матч – это «эль класико» в Майами. Мне сложно отделаться от этого ощущения. За ним интересно смотреть, но всерьез за кого-то болеть сложно. Это телевизионное событие для зрителей, праздник шахмат. Но ощущения спорта, когда люди умирают за победу, у меня нет.

Хотя мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин. Что будет дальше? Команда Яна ведь заявляла, что у них только западные спонсоры, ему спокойно давали играть турниры. В итоге по факту его единственный спонсор – «Норникель». А Дин – это Китай, азиатский рынок. Для шахмат тоже неплохо.

Объективно я и к Яну, и к Дину отношусь неплохо. Они не являются моими близкими друзьями, ничего плохого про них сказать не могу. Ну и, если честно, мне эмоций хватило в двух предыдущих чемпионских матчах Магнуса. Сейчас можно на расслабоне комментировать, как сыграют, так и сыграют, – сказал Дубов.

У Непомнящего очко преимущества за три партии до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

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26 комментариев

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Коэн Варвар
и всё-таки паренёк то с гнильцой
+26
-6
+20
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skywalker_d
Токсичный будто
+24
-8
+16
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Igor Vladimirov
Зависть это плохо
+17
-5
+12
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justbored
"В итоге по факту его единственный спонсор – «Норникель».

🤣

Данилка жжот.
+15
-6
+9
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ПростоДругЖеныИкарди
Это да, посмотреть на мир где всë на своих местах было бы неплохо
+9
-1
+8
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Aleksey Yashin
"Но ощущения спорта, когда люди умирают за победу, у меня нет"

А часто в шахматах умирают за доской? Просто никогда не смотрел шахматные трансляции
+7
-2
+5
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dimonivanov
как одним интервью отвернуть от себя кучу народу
+5
0
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imaxim
Ответ Tpy6kaMerlina
А этот парень точно комментатор шахмат? Больше похоже на мысли какого-то рядового подпивасного болелы, который щелкая каналы наткнулся на шахматный матч и такой "о, нифига себе, ну-ка чё там, интересно". Никакой увлеченности происходящим, все ответы на отъ*****.
Он комментирует матч на официальном канале FIDE
+3
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Paul Spolnikov
Россиянин чемпион - нееее, такого никогда не было, фантастика
+1
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Tpy6kaMerlina
Ответ imaxim
Он комментирует матч на официальном канале FIDE
Что ж... это печально. Либо просто неудачное интервью.
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Никола Тесла
Душный какой
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Борис _____
Дубова интересно слушать, но у него очень высокое ЧСВ и профессиональная зависть ему отнюдь не чужда. Сильный гроссмейстер, которому не удалось стать элитным, до достижений и уровня игры Непомнящего как до Пекина известным способом, но зато с элитным Магнусом дружит и элитное мнение имеет)
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AminO2
Несколько поколений жителей планеты выросло в таком мире.
0
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Miha Fil
А я искренне буду рад если Ян выйграет.
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imaxim
А вообще Дубову наверняка просто обидно как Ян стебал его идеи в матче с Карлсеном и завидно, что Ян так быстро оправился после такого тяжёлого поражения
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Николай Ключников
Ответ Борис _____
Дубова интересно слушать, но у него очень высокое ЧСВ и профессиональная зависть ему отнюдь не чужда. Сильный гроссмейстер, которому не удалось стать элитным, до достижений и уровня игры Непомнящего как до Пекина известным способом, но зато с элитным Магнусом дружит и элитное мнение имеет)
Дело не в том, что он с Магнусом дружит. Он уже довольно давно в команде Карлсена и успех Магнуса частично и его успех как - побеждает команда. Даже, помнится, от абсолютно левых в шахматах людей были нападки на Даню, что он Магнусу помогает. Здесь же он сторонний наблюдатель и беспристрастный комментатор на канале FIDE. Шахматы все же больше индивидуальный вид спорта как теннис, например.
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ggg hhh
Ответ Capitan_RAF
Шахматисты, я мож чёт не понимаю, но какие эмоции могут быть в переставлении фигур по доске? Я не особо любитель шахмат, но за весь мой небольшой игровой опыт эмоций кроме как от спокойствия не испытывал
например сделал ход, через секунду понял что ошибся и ждёшь с волнением накажут ли тебя
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gleb_k
Ответ Capitan_RAF
Шахматисты, я мож чёт не понимаю, но какие эмоции могут быть в переставлении фигур по доске? Я не особо любитель шахмат, но за весь мой небольшой игровой опыт эмоций кроме как от спокойствия не испытывал
Очень высокое нервное напряжение, если конечно хочешь выиграть и на результат не наплевать.
Даже я, играя в онлайне (не наденьги), упуская победу хочу швырнуть телефон об стенку)
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