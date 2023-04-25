Даниил Дубов: «Мне кажется, Карлсену наплевать на матч. Навсегда или нет, но он поставил основательную точку»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Даниил Дубов Шахматы

Даниил Дубов уверен, что Магнус Карлсен не придает значения матчу Непомнящий – Дин Лижэнь.

С Магнусом во время матча общаетесь? Он троллит участников матча, даже фотку с подписью Astana calling выложил. Норвежец реально так несерьезно относится к чемпионскому матчу?

– Нет, во время матча мы не общаемся. Думаю, именно так он и воспринимает матч в Астане, хотя я с ним, как уже сказал, не обсуждал то, что здесь происходит. Фото Магнус выложил, видимо, в состоянии подпития, но глобально ему наплевать на матч, мне кажется.

Меня смешит, как люди всерьез обсуждают, вернется он в чемпионский цикл или не вернется. Особенно смешно это выглядит, если выиграет Ян, а его победа очень реальна. Люди, вы правда думаете, что Магнус отказался от матча с Яном, а теперь пойдет играть тяжелейший отбор, чтобы выйти на того же соперника, от которого он отказался?! Не знаю, навсегда или нет, но Карлсен поставил основательную точку.

На мой взгляд, качество партий матча в Астане вызывает у него улыбку. Мне даже обидно немного за ребят. Если бы Ян и Дин немного иначе играли, можно было бы говорить – Магнус, ну и холера с тобой, тут был фантастический матч с высочайшим качеством партий, у нас новый достойный чемпион мира, а то, что ты снялся – твои проблемы. Но, объективно, любому профессионалу трудно сравнивать качество партий нынешнего матча и качество партий матчей Магнуса.

В любом случае чемпион будет легитимным, кто бы ни выиграл, и это будет заслуженно. Но сравнивать нельзя. Для меня Карлсен – как сборная США в баскетболе. Кто-то поехал и выиграл Олимпиаду без участия сборной США – такое бывало, но с участием профи из НБА это совсем другое, – отметил Дубов.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

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5 комментариев

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justbored
Магнус там под "It’s a beautiful life" ВИА Эйс оф Бейс пританцовывал. Это не "видимо, в состоянии подпития", это в состоянии сильного подпития ))
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Никола Тесла
Для сведения, на олимпиаде сборная НБА в 2004 году не смогла выиграть.
+3
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Олег910
Жалко величайшему Дубову второго и третьего игроков мира. Ладно хоть удостоил этих смердов своей снисходительной улыбкой, это уже большая честь для каждого шахматиста.
+2
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АРХАТ
Решил сконцентрироваться на быстрых шахматах)
Может когда-нибудь по быстрым будет чемпионский матч - в день по две партии, по очереди играют разными цветами, между партиями отдых минут 15.
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imaxim
Ответ АРХАТ
Решил сконцентрироваться на быстрых шахматах) Может когда-нибудь по быстрым будет чемпионский матч - в день по две партии, по очереди играют разными цветами, между партиями отдых минут 15.
А что, лучше как Карпов с Каспаровым 48 партий играть?)
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