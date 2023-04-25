Даниил Дубов: «Мне кажется, Карлсену наплевать на матч. Навсегда или нет, но он поставил основательную точку»

Даниил Дубов уверен, что Магнус Карлсен не придает значения матчу Непомнящий – Дин Лижэнь.

– С Магнусом во время матча общаетесь? Он троллит участников матча, даже фотку с подписью Astana calling выложил. Норвежец реально так несерьезно относится к чемпионскому матчу?

– Нет, во время матча мы не общаемся. Думаю, именно так он и воспринимает матч в Астане, хотя я с ним, как уже сказал, не обсуждал то, что здесь происходит. Фото Магнус выложил, видимо, в состоянии подпития, но глобально ему наплевать на матч, мне кажется.

Меня смешит, как люди всерьез обсуждают, вернется он в чемпионский цикл или не вернется. Особенно смешно это выглядит, если выиграет Ян, а его победа очень реальна. Люди, вы правда думаете, что Магнус отказался от матча с Яном, а теперь пойдет играть тяжелейший отбор, чтобы выйти на того же соперника, от которого он отказался?! Не знаю, навсегда или нет, но Карлсен поставил основательную точку.

На мой взгляд, качество партий матча в Астане вызывает у него улыбку. Мне даже обидно немного за ребят. Если бы Ян и Дин немного иначе играли, можно было бы говорить – Магнус, ну и холера с тобой, тут был фантастический матч с высочайшим качеством партий, у нас новый достойный чемпион мира, а то, что ты снялся – твои проблемы. Но, объективно, любому профессионалу трудно сравнивать качество партий нынешнего матча и качество партий матчей Магнуса.

В любом случае чемпион будет легитимным, кто бы ни выиграл, и это будет заслуженно. Но сравнивать нельзя. Для меня Карлсен – как сборная США в баскетболе. Кто-то поехал и выиграл Олимпиаду без участия сборной США – такое бывало, но с участием профи из НБА это совсем другое, – отметил .

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде