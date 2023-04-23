Шипов о матче Непомнящего и Лижэня: «Оба небезупречны в защите, поэтому чья-то кровь обязательно еще прольется. Главное, чтобы по итогам наш боец был впереди»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Шипов высказался о ходе матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем.

«Ход борьбы приятный, но жаль, что Ян не выиграл предыдущую партию. Впереди осталось пять партий, в которых Дин Лижэнь будет трижды играть белыми, и это очень большая дистанция. Китаец страшно опасен в игре белым цветом, Яну будет непросто удержаться.

Сейчас видно, что оба небезупречны в защите, поэтому чья-то кровь обязательно еще прольется, главное, чтобы по итогам наш боец был впереди», – сказал Шипов.

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

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1 комментарий

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artem klishin
кровожадный дедушка
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