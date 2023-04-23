Тренер Непомнящего: «Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остается совсем мало материала»

Тренер Яна Непомнящего поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.

– Насколько Непомнящий и вся команда довольны тем, как развивается матч?

– Во-первых, очень хорошо, что Ян вышел в счете вперед и стабилизировал игру. Едва ли не каждую партию мы видим эмоциональные качели, и они очень сильно влияют на игру и задают тон поединкам. Поэтому важно, что ему удалось одержать победу в седьмой партии и склонить чашу весов в свою пользу.

Что касается девятой игры, то в ней инициатива полностью принадлежала нашему шахматисту, он контролировал ситуацию. Мог где-то побороться за победу, но в целом ничейный результат был хорош с точки зрения общего расклада матча.

Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остается совсем мало материала. Все мы помним знаменитый эндшпиль Яна в матче сборных России и Германии на командном чемпионате Европы в 2017 году. Тогда он встречался с опытным Георгом Майером, на доске оставалось две пешки против одной, и Ян выиграл. Дину тоже пришлось побороться за эту ничью.

Весьма кстати пришелся выходной после такого напряженного отрезка, есть время набраться сил и энергии. Это очень важно, так как Дин Лижэнь, имея белые фигуры, всегда выходит на бескомпромиссную борьбу, преподносит какие-то сюрпризы, пытается заманить Яна на свою территорию, где будет более комфортно играть именно ему.

Так что важно подойти к этой партии с хорошими эмоциями. Было заметно, что в последние дни Ян получал удовольствие от игры и тех позиций, которых удавалось достичь, так что сейчас важно сохранить этот вектор, – сказал .

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать