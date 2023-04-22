Шипов об игре Непомнящего: «То, как Ян тратит время, – его детская болезнь. Когда ему было 14-15 лет, я пытался донести, что не надо делать ход так быстро, имея полчаса-час»

Гроссмейстер Сергей Шипов назвал одну из проблем в игре Яна Непомнящего.

Об этом Шипов высказался во время беседы с президентом «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.

Потанин: Но вот меня что смущает в этом матче. Да, полученные позиции Непомнящего и Лижэня – это результат более-менее осознанной подготовки. Тем не менее, когда доходит дело до принятия ответственных решений, что Ян, что Дин, на мой взгляд, за доской далеко не всегда принимают в ключевые моменты эти правильные решения. И тому много примеров.

Шипов: То, как Ян тратит время, – это его детская болезнь. Как один из его тренеров могу сказать: когда ему было 14-15 лет, я пытался донести простую мысль, что не надо делать ход так быстро, имея на часах полчаса-час. Ну потрать минутку или две. Тебе жалко что ли? Ты принимаешь очень сложное концептуальное решение.

Потанин: Мы же сейчас с вами обсуждаем не рядовую партию среднесортного турнира. Идет матч на первенство мира. А чемпионом станет тот, кто ярче покажет свою сильную сторону, придержав слабости при себе. То, что Ян так быстро играет, – это следствие его таланта. И в этом ничего противоестественного нет.

Но он не может остановиться в нужный момент. А надо понять, что этот момент решающий. Он как бы заигрывается. Причем в этом матче было несколько моментов, когда вдумчивое отношение к какому-то одному конкретному ходу просто поменяло бы всю статистику игры.

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать