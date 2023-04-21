Ткачев о переходе Сараны в сборную Сербии: «Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей»

В Федерации шахмат России не считают потерей переход Алексея Сараны в сборную Сербии.

Саране 23 года, в марте он стал победителем чемпионата Европы. В профиле гроссмейстера на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) теперь указано, что он выступает за Сербию.

«Мы сегодня утром узнали о переходе Алексея Сараны, но тут ничего сверхъестественного не случилось. Сейчас процедура максимально упрощена, нужно просто написать заявление, поэтому ФШР (Федерацию шахмат России) никто не спрашивает.

Алексей сейчас не обязан никого предупреждать. Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей. Сарана хороший гроссмейстер, но посыпать голову пеплом не надо», – сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана будет выступать за Сербию