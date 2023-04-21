Ян Непомнящий: «Я так и не нашел решающего удара, хотя было много хороших тактических вариантов. Дин Лижэнь хорошо защищался»

Ян Непомнящий заявил, что не нашел «решающего удара» в 9-й партии против Дин Лижэня.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью. Общий счет матча за шахматную корону – 5:4 в пользу Непомнящего.

«Позиция была «суховатой», и дело медленно шло к ничьей. Я так и не нашел решающего удара, хотя было много хороших тактических вариантов.

Мне нужно было создать больше проблем в эндшпиле, но двигать пешки вперед оказалось не так просто. Окончание выглядело опасным для черных, но, вероятно, ничейным.

После разменов позиция получилась непростой. На мой взгляд, у белых должно было быть выигрышное продолжение – по крайней мере, были хорошие шансы. Но оно не оказалось очевидным, а он (Дин Лижэнь) хорошо защищался», – цитирует Непомнящего твиттер ФИДЕ.