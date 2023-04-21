Ян Непомнящий: «Я так и не нашел решающего удара, хотя было много хороших тактических вариантов. Дин Лижэнь хорошо защищался»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий заявил, что не нашел «решающего удара» в 9-й партии против Дин Лижэня.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью. Общий счет матча за шахматную корону – 5:4 в пользу Непомнящего.

«Позиция была «суховатой», и дело медленно шло к ничьей. Я так и не нашел решающего удара, хотя было много хороших тактических вариантов.

Мне нужно было создать больше проблем в эндшпиле, но двигать пешки вперед оказалось не так просто. Окончание выглядело опасным для черных, но, вероятно, ничейным.

После разменов позиция получилась непростой. На мой взгляд, у белых должно было быть выигрышное продолжение – по крайней мере, были хорошие шансы. Но оно не оказалось очевидным, а он (Дин Лижэнь) хорошо защищался», – цитирует Непомнящего твиттер ФИДЕ.

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3 комментария

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Amfluter
Ответ Михаил Пивненко
Я сегодня был нетрезв, но так и не понял, почему Ян не съел ладью за слона и провисшего коня. Нужно посмотреть обзоры.
Говорят, что при взятии ладьи три черные пешки a4, a5 и b5 имели возможность потенциального прорыва, на дистанции было бы сложно их контролировать. Ян предпочел при +1 в матче не давать черным вообще никакой остроты и шансов на победу, отчасти пожертвовав шансами своими. Рассчитывая уже только на ошибку соперника, которой в итоге не произошло.
+8
0
+8
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Михаил Пивненко
Я сегодня был нетрезв, но так и не понял, почему Ян не съел ладью за слона и провисшего коня. Нужно посмотреть обзоры.
+2
-1
+1
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Vadim Zaytsev
Ответ Михаил Пивненко
Я сегодня был нетрезв, но так и не понял, почему Ян не съел ладью за слона и провисшего коня. Нужно посмотреть обзоры.
Дин пару игр назад при заканчивавшемся времени попытался обострить позицию и добром для него это не закончилось :) В моменте лучшую позицию получил, но по итогу баранку в очке.
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