Шипов о Непомнящем и Лижэне: «Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд»
Сергей Шипов сравнил матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня с «ковбойской перестрелкой».
Сегодня Непомнящий и Лижэнь сыграют седьмую партию матча за звание чемпиона мира в Астане. Общий счет равный – 3:3.
«Матч развивается очень странно, непредсказуемо, удивляет, что шахматисты играют настолько открыто.
Ян даже не делает попыток как-то «подсушить» игру, стабилизировать ее, играет, как играется, и получается, что сам забивает и сопернику дает это сделать. Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции.
Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых все можно изменить.
Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд.
Силы у людей не беспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», – сказал гроссмейстер Шипов.
Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?
Нужно просто ценить то, что имеем, вне зависимости нравится тебе это или нет.
Ну и по классике, кто первый нарушит договоренность, начнет сушить, тот и выиграет.
Насчёт договоренности шутка конечно
Играли бы они как Магнус с тем же Карякиным (аккуратно, долго, улучшая часами позицию без намека на риски и атаки), было бы куда меньше ошибок, писали бы что трусы и ничего придумать не могут. Это обычное явление. Тот же Непомнящий просто уничтожил этот турнир претендентов без шансов, но нам рассказывают о его слабом уровне.
Нормальное явление, причем во всех видах спорта)
Доступность шахматных движок очень испортило комментаторов. Теперь каждый может зайти на чесс24 и удивляться, ну как же ты не сходил совершенно очевиднейший ход за пять секунд?!