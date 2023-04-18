Шипов о Непомнящем и Лижэне: «Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд»

Сергей Шипов сравнил матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня с «ковбойской перестрелкой».

Сегодня Непомнящий и Лижэнь сыграют седьмую партию матча за звание чемпиона мира в Астане. Общий счет равный – 3:3.

«Матч развивается очень странно, непредсказуемо, удивляет, что шахматисты играют настолько открыто.

Ян даже не делает попыток как-то «подсушить» игру, стабилизировать ее, играет, как играется, и получается, что сам забивает и сопернику дает это сделать. Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции.

Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых все можно изменить.

Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд.

Силы у людей не беспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», – сказал гроссмейстер Шипов.

Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?