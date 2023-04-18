Шипов о Непомнящем и Лижэне: «Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Шипов сравнил матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня с «ковбойской перестрелкой».

Сегодня Непомнящий и Лижэнь сыграют седьмую партию матча за звание чемпиона мира в Астане. Общий счет равный – 3:3.

«Матч развивается очень странно, непредсказуемо, удивляет, что шахматисты играют настолько открыто.

Ян даже не делает попыток как-то «подсушить» игру, стабилизировать ее, играет, как играется, и получается, что сам забивает и сопернику дает это сделать. Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции.

Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых все можно изменить.

Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд.

Силы у людей не беспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», – сказал гроссмейстер Шипов.

Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?

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8 комментариев

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Жечка Дырова
На самом деле очень забавно как на этом сайте местные юзеры, которые максимум знают пару дебютов, пытаются выставить Непо и Лижэня какими-то лохами, неудачниками и т. д . Магнус безусловно впереди планеты всей, но всё таки занимательно, то как здесь поливают второго и третьего шахматиста мира за обоюдно острую, результативную игру, наверно им было бы в кайф смотреть на кучу ничьих.
+18
-1
+17
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petetheanswer
Ответ Жечка Дырова
На самом деле очень забавно как на этом сайте местные юзеры, которые максимум знают пару дебютов, пытаются выставить Непо и Лижэня какими-то лохами, неудачниками и т. д . Магнус безусловно впереди планеты всей, но всё таки занимательно, то как здесь поливают второго и третьего шахматиста мира за обоюдно острую, результативную игру, наверно им было бы в кайф смотреть на кучу ничьих.
Это к вопросу о том, что люди постоянно будут недовольны. То слишком много ничьих, неинтересно смотреть, одно и то же (матчи Магнуса с Карякиным и Каруаной), то никакой интриги и конкуренции (прошлый матч Магнуса с Яном после 6-й партии), то слишком много побед, слишком открытые шахматы, слишком много ошибок (сейчас).
Нужно просто ценить то, что имеем, вне зависимости нравится тебе это или нет.
+12
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+12
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fridzon
Данный матч - лучшая реклама шахмат для обывателя. Круто смотрится. Не верю в это конечно, но может договорились играть открыто?)))
Ну и по классике, кто первый нарушит договоренность, начнет сушить, тот и выиграет.

Насчёт договоренности шутка конечно
+4
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+4
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arspurs9
Ответ Жечка Дырова
Вот вот, ошибки это тоже часть игры, в этом и есть интерес шахмат, если уж людям так не нравятся эти неточности, то пускай идут смотреть партии компьютерных движков, там будет невероятный уровень игры
Ну если почитать комментарии, то тут люди с 1000 эло просто разнесут второй и третий номер в мясо.
Играли бы они как Магнус с тем же Карякиным (аккуратно, долго, улучшая часами позицию без намека на риски и атаки), было бы куда меньше ошибок, писали бы что трусы и ничего придумать не могут. Это обычное явление. Тот же Непомнящий просто уничтожил этот турнир претендентов без шансов, но нам рассказывают о его слабом уровне.
Нормальное явление, причем во всех видах спорта)
+4
0
+4
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ezheloko
Ответ Жечка Дырова
На самом деле очень забавно как на этом сайте местные юзеры, которые максимум знают пару дебютов, пытаются выставить Непо и Лижэня какими-то лохами, неудачниками и т. д . Магнус безусловно впереди планеты всей, но всё таки занимательно, то как здесь поливают второго и третьего шахматиста мира за обоюдно острую, результативную игру, наверно им было бы в кайф смотреть на кучу ничьих.
Люди хотят смотреть на матчи стокфиша и альфазеро, видимо, чтобы никто не ошибался - и то наверняка найдутся недовольные качеством игры) И судя по всему вообще не понимают какое давление опускается когда ты просто сидишь за доской и тебе нужно сделать один точный ход из десятков более-менее возможных.

Доступность шахматных движок очень испортило комментаторов. Теперь каждый может зайти на чесс24 и удивляться, ну как же ты не сходил совершенно очевиднейший ход за пять секунд?!
+3
0
+3
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Жечка Дырова
Ответ petetheanswer
Это к вопросу о том, что люди постоянно будут недовольны. То слишком много ничьих, неинтересно смотреть, одно и то же (матчи Магнуса с Карякиным и Каруаной), то никакой интриги и конкуренции (прошлый матч Магнуса с Яном после 6-й партии), то слишком много побед, слишком открытые шахматы, слишком много ошибок (сейчас). Нужно просто ценить то, что имеем, вне зависимости нравится тебе это или нет.
Вот вот, ошибки это тоже часть игры, в этом и есть интерес шахмат, если уж людям так не нравятся эти неточности, то пускай идут смотреть партии компьютерных движков, там будет невероятный уровень игры
+1
0
+1
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2882
Ответ ezheloko
Люди хотят смотреть на матчи стокфиша и альфазеро, видимо, чтобы никто не ошибался - и то наверняка найдутся недовольные качеством игры) И судя по всему вообще не понимают какое давление опускается когда ты просто сидишь за доской и тебе нужно сделать один точный ход из десятков более-менее возможных. Доступность шахматных движок очень испортило комментаторов. Теперь каждый может зайти на чесс24 и удивляться, ну как же ты не сходил совершенно очевиднейший ход за пять секунд?!
+1. Отключи обычному комментатору градусник, и все... Упс, как говорится.
+1
0
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jxmazefan
Ответ Жечка Дырова
На самом деле очень забавно как на этом сайте местные юзеры, которые максимум знают пару дебютов, пытаются выставить Непо и Лижэня какими-то лохами, неудачниками и т. д . Магнус безусловно впереди планеты всей, но всё таки занимательно, то как здесь поливают второго и третьего шахматиста мира за обоюдно острую, результативную игру, наверно им было бы в кайф смотреть на кучу ничьих.
Просто компьютер стал мэйнстримом, раньше меньше его чекали, теперь он под рукой и каждый юзер его чекает
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