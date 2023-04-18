Левон Аронян: «Надеюсь, интенсивность и красота матча на первенство мира напомнят людям, что классические шахматы более увлекательны, чем блиц или рапид»

Левон Аронян заявил, что шахматный ажиотаж лишен смысла без классических соревнований.

Сейчас в Астане проходит матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Сегодня они играют седьмую партию, общий счет – 3:3.

«Надеюсь, интенсивность и красота этого матча на первенство мира напомнят людям, что классические шахматы зачастую более смотрибельны и увлекательны, чем блиц или рапид.

Шахматный ажиотаж без соревнований в классике лишен смысла», – заявил американский гроссмейстер.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми играет с Дин Лижэнем в седьмой партии