Левон Аронян: «Надеюсь, интенсивность и красота матча на первенство мира напомнят людям, что классические шахматы более увлекательны, чем блиц или рапид»

Теги Левон Аронян Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Левон Аронян заявил, что шахматный ажиотаж лишен смысла без классических соревнований.

Сейчас в Астане проходит матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Сегодня они играют седьмую партию, общий счет – 3:3.

«Надеюсь, интенсивность и красота этого матча на первенство мира напомнят людям, что классические шахматы зачастую более смотрибельны и увлекательны, чем блиц или рапид.

Шахматный ажиотаж без соревнований в классике лишен смысла», – заявил американский гроссмейстер.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми играет с Дин Лижэнем в седьмой партии

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Левон, сейчас местные эксперты придут и объяснят тебе, что эти два претендента вообще нули и кто бы не выиграл, это будет липовый чемпион, и то что матч получается ярким и результативным это всё из-за того что они слабаки и не уровень
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Максаков
Ответ Юрий Бабкин
>Шахматный ажиотаж без соревнований в классике лишен смысла», – заявил американский гроссмейстер Аронян американский?
Ну не армянский же)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Ответ Араик Оганесян
Кроме тебя этого никто не сказал, кстати
Ты либо сайтом ошибся, либо в глаза долбишься
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Egor
Ответ Юрий Бабкин
>Шахматный ажиотаж без соревнований в классике лишен смысла», – заявил американский гроссмейстер Аронян американский?
он сменил федерацию. год или два уже тому назад
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Бабкин
>Шахматный ажиотаж без соревнований в классике лишен смысла», – заявил американский гроссмейстер

Аронян американский?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий