Хикару Накамура: «Сейчас шахматы похожи на теннис. Непомнящий, Карлсен и я будем крепко держаться в топе, как Федерер, Надаль и Джокович»
Американский гроссмейстер Хикару Накамура сравнил лидеров шахмат с теннисистами.
«Я думаю, несмотря на то, что шахматы – это вид спорта без такой физической активности, как в теннисе, сейчас шахматы в такой стадии, что похожи на теннис.
Есть несколько людей, которые всегда держатся наверху – как в теннисе Федерер, Надаль и Джокович. Они все еще лучшие, хотя, конечно, Федерер закончил, но вы не видите, как кто-то совершает прорыв и (постоянно) побеждает на турнирах Большого шлема.
Думаю, с шахматами будет так же. Мне кажется, вы будете наблюдать за Непомнящим, Магнусом, мной и другими, которые будут крепко держаться в топе еще лет 5-6 и будут лучшими, а молодежь не сможет прорваться», – сказал Накамура.
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