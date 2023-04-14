Хикару Накамура: «Сейчас шахматы похожи на теннис. Непомнящий, Карлсен и я будем крепко держаться в топе, как Федерер, Надаль и Джокович»

Американский гроссмейстер Хикару Накамура сравнил лидеров шахмат с теннисистами.

«Я думаю, несмотря на то, что шахматы – это вид спорта без такой физической активности, как в теннисе, сейчас шахматы в такой стадии, что похожи на теннис.

Есть несколько людей, которые всегда держатся наверху – как в теннисе Федерер, Надаль и Джокович. Они все еще лучшие, хотя, конечно, Федерер закончил, но вы не видите, как кто-то совершает прорыв и (постоянно) побеждает на турнирах Большого шлема.

Думаю, с шахматами будет так же. Мне кажется, вы будете наблюдать за Непомнящим, , мной и другими, которые будут крепко держаться в топе еще лет 5-6 и будут лучшими, а молодежь не сможет прорваться», – сказал .