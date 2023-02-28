Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 2-й, Карякин исключен, так как год не участвовал в турнирах

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Ян Непомнящий сохраняет второе место в рейтинге ФИДЕ, лидирует Магнус Карлсен. 

Сергей Карякин, занимавший в феврале 10-ю строчку, был исключен из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой ФИДЕ. 

Рейтинг ФИДЕ

1 марта

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2852

2. Ян Непомнящий (Россия) – 2795

3. Лижэнь Дин (Китай) – 2788

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785

5. Аниш Гири (Нидерланды) – 2768

6. Хикару Накамура (США) – 2768

7. Фабиано Каруана (США) – 2766

8. Уэсли Со (США) – 2761

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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16 комментариев

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debi
Карякин скоро станет чемпионом мира решением Басманного суда. Подождите немного
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Mr. Jones
Ответ mr kovalsky
В думе достаточно
Там не друзья, там подельники. У них там еще со времен КПСС поговорка "вовремя предать - значит, предвидеть".
+1
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+1
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debi
Ответ Наталья Кузнецова
Ананд вроде совсем недавно мальчишкой бегал, а уже дед 53 года.
Осторожнее с выражениями, Натаха! Мне столько же, я вот нифига не дед!))))
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0
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Alex Rhea
Ответ DVM_1
Удивительно, конечно, как Ананд продолжает держаться в топе. Может, он не так много сейчас играет, но все же. Ну, и все так свысока относились к стримеру Накамуре, а глядишь ты - уже лучший по рейтингу американский шахматист.
Накамура сильно прибавил, психологически стал более устойчивым, сам говорил об этом
+1
0
+1
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Sarumian
Ответ Mr. Jones
Сомневаюсь, что они у него есть.)
Вымышленные, как у его хозяина. Тьфу ты, "духовного лидера".
+1
0
+1
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Sarumian
Карякин обнулился.
+2
0
+2
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mr kovalsky
Ответ Evgueniy
На chess.com кто играет? Он под санкции что ли попал?..
Лучше, конечно, личес, по мне так лучшая альтернатива, может даже лучше тк отсутствует донат( он есть только если ты хочешь помочь сайту без привилегий) и реклама + сайт быстрее
+4
0
+4
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mr kovalsky
Ответ Mr. Jones
Сомневаюсь, что они у него есть.)
В думе достаточно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikkco
Ответ Evgueniy
На chess.com кто играет? Он под санкции что ли попал?..
мобильное работает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Jones
Ответ igls54
Карякин пусть с друзьями играет
Сомневаюсь, что они у него есть.)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Карякин пусть с друзьями играет
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Воробьёв
Ответ Evgueniy
На chess.com кто играет? Он под санкции что ли попал?..
Да, причём давно уже. Играй с VPN, ну или попробуй на chess-samara.ru поиграть. Мне лично нравится этот сайт
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Карлсен оторвался
0
0
0
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Evgueniy
На chess.com кто играет? Он под санкции что ли попал?..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Кузнецова
Ответ DVM_1
Удивительно, конечно, как Ананд продолжает держаться в топе. Может, он не так много сейчас играет, но все же. Ну, и все так свысока относились к стримеру Накамуре, а глядишь ты - уже лучший по рейтингу американский шахматист.
Ананд вроде совсем недавно мальчишкой бегал, а уже дед 53 года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DVM_1
Удивительно, конечно, как Ананд продолжает держаться в топе. Может, он не так много сейчас играет, но все же. Ну, и все так свысока относились к стримеру Накамуре, а глядишь ты - уже лучший по рейтингу американский шахматист.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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