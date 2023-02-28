Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 2-й, Карякин исключен, так как год не участвовал в турнирах
Ян Непомнящий сохраняет второе место в рейтинге ФИДЕ, лидирует Магнус Карлсен.
Сергей Карякин, занимавший в феврале 10-ю строчку, был исключен из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
1 марта
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2852
2. Ян Непомнящий (Россия) – 2795
3. Лижэнь Дин (Китай) – 2788
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785
5. Аниш Гири (Нидерланды) – 2768
6. Хикару Накамура (США) – 2768
7. Фабиано Каруана (США) – 2766
8. Уэсли Со (США) – 2761
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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