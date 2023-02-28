Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 2-й, Карякин исключен, так как год не участвовал в турнирах

Ян Непомнящий сохраняет второе место в рейтинге ФИДЕ, лидирует Магнус Карлсен.

Сергей Карякин, занимавший в феврале 10-ю строчку, был исключен из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 марта

1. (Норвегия) – 2852

2. (Россия) – 2795

3. ( ) – 2788

4. ( ) – 2785

5. (Нидерланды) – 2768

6. (США) – 2768

7. (США) – 2766

8. (США) – 2761

9. (Индия) – 2754

10. (Азербайджан) – 2747

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.