Дин Лижэнь: «Сегодня для меня была ужасная игра. Не понимаю, что со мной произошло»

Дин Лижэнь назвал ужасной свою игру во второй партии матча за мировое чемпионство.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера.

– Не понимаю, что произошло сегодня со мной. После хода Яна позиция стала весьма трудной для меня.

Ход h3 же был идеей моего секунданта. Однако затем игра пошла не очень для меня. Сегодня была ужасная игра.

– Почему так много времени провел в комнате отдыха?

– Когда я там, возникает чувство, будто играю онлайн, а не в реальности. За доской же появляются проблемы со временем, – сказал Лижэнь.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем