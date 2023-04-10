Дин Лижэнь: «Сегодня для меня была ужасная игра. Не понимаю, что со мной произошло»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь назвал ужасной свою игру во второй партии матча за мировое чемпионство.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера. 

– Не понимаю, что произошло сегодня со мной. После хода Яна позиция стала весьма трудной для меня.

Ход h3 же был идеей моего секунданта. Однако затем игра пошла не очень для меня. Сегодня была ужасная игра.

– Почему так много времени провел в комнате отдыха?

– Когда я там, возникает чувство, будто играю онлайн, а не в реальности. За доской же появляются проблемы со временем, – сказал Лижэнь.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

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13 комментариев

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AminO2
Многие заметили как, очутившись в жестком цейтноте, китайский гроссмейстер лихорадочно хлопает ладонью по шахматному столику, пытаясь кликнуть ход мышью...
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badaboom
Ответ whereissuso
Не придумывай. Во-первых, я этого не говорил, во-вторых, никакого слива там не было, была долгая и упорная борьба в ходе которой у Яна первого сдали нервы.
Слива не было? Упорная борьба? Это до какой, до 3й партии?) Вот и не придумывай.
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Додик Аксель
Играть за доской в шахматы по позиции не всем удаётся особенно с появлением компьютера и его анализом позиций. Теоретическая подготовка, домашние заготовки это одно, а когда надо прочувствовать позицию на доске за игрой, возникают проблемы и не находят точных ходом. Яна с уверенной игрой и первой победой !
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Артём Капиталов
Ответ whereissuso
Не знаю почему, но никогда еще за российских спортсменов так не переживал, как за Непо в этот раз. После такого незаслуженной количества грязи, что на него вылилось после матча с Магнусом, он заслужил титул. Надеюсь, покажет, что китаец ему не ровня и еще встретится с Магнусом снова.
Потому что Непо - гений! Он даже делал шахматный перерыв когда-то а потом вернулся. И так, что уже второй раз подряд прошёл турнир претендентов
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Джинн
Ответ nicckk
вот к чему приводят ваши онлайн турниры
Ну, сам Лижэнь-то не виноват, что под строгий китайский карантин попал.
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whereissuso
Ответ badaboom
По вашей логике, заслужить титул можно в виде моральной компенсации за слив в одну калитку чемпиону? Кул стори) Хорошо, что Ян иного мнения и просто берет свое хорошей игрой и работой над психологией.
Не придумывай. Во-первых, я этого не говорил, во-вторых, никакого слива там не было, была долгая и упорная борьба в ходе которой у Яна первого сдали нервы.
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Олег910
Непо конечно прошлый неудачный опыт очень помогает. Дин пока еще не понял куда попал.
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badaboom
Ответ whereissuso
Не знаю почему, но никогда еще за российских спортсменов так не переживал, как за Непо в этот раз. После такого незаслуженной количества грязи, что на него вылилось после матча с Магнусом, он заслужил титул. Надеюсь, покажет, что китаец ему не ровня и еще встретится с Магнусом снова.
По вашей логике, заслужить титул можно в виде моральной компенсации за слив в одну калитку чемпиону? Кул стори) Хорошо, что Ян иного мнения и просто берет свое хорошей игрой и работой над психологией.
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Pazzo7
Стоит отметить, что Ян сегодня играл как настоящая машина. На две ошибки ответил двумя мощнейшими ходами. Да и потом очень уверенно контролировал соперника, не дал ни единого шанса
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SamNickel
Не стоило брать Раппорта секундантом)
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whereissuso
Не знаю почему, но никогда еще за российских спортсменов так не переживал, как за Непо в этот раз. После такого незаслуженной количества грязи, что на него вылилось после матча с Магнусом, он заслужил титул. Надеюсь, покажет, что китаец ему не ровня и еще встретится с Магнусом снова.
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Сергей Чугунников
Онлайн можно и слить) ответственности сильно меньше
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nicckk
вот к чему приводят ваши онлайн турниры
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