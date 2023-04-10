Ян Непомнящий: «Дин Лижэнь – разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест. Во многом похож на Карлсена, но играет в другие шахматы»

Ян Непомнящий назвал Дин Лижэня шахматистом, у которого практически нет слабых мест

В первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью.

«Каждый матч уникален, другой соперник, другое время, другой ты. Человек один и тот же, но время и обстоятельства влияют.

Как и все топ‑гроссмейстеры сегодня, Дин Лижэнь – очень разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест, во многом похож на Магнуса (Карлсена), но играет в другие шахматы.

Сейчас все топ‑шахматисты похожи, но все же разные. Лижэнь очень мало проигрывает, один из самых ярких представителей нынешнего поколения.

Я стал несколько проще относиться к происходящему. Матч – это очень большое напряжение, турнир претендентов тоже. Рано или поздно это напряжение тебя настигнет, лучше его не подгонять изнутри. Я просто делаю свое дело», – сказал Непомнящий.

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Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем