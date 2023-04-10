Ян Непомнящий: «Дин Лижэнь – разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест. Во многом похож на Карлсена, но играет в другие шахматы»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий назвал Дин Лижэня шахматистом, у которого практически нет слабых мест

В первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью.

«Каждый матч уникален, другой соперник, другое время, другой ты. Человек один и тот же, но время и обстоятельства влияют.

Как и все топ‑гроссмейстеры сегодня, Дин Лижэнь – очень разносторонний универсал, у него практически нет слабых мест, во многом похож на Магнуса (Карлсена), но играет в другие шахматы.

Сейчас все топ‑шахматисты похожи, но все же разные. Лижэнь очень мало проигрывает, один из самых ярких представителей нынешнего поколения.

Я стал несколько проще относиться к происходящему. Матч – это очень большое напряжение, турнир претендентов тоже. Рано или поздно это напряжение тебя настигнет, лучше его не подгонять изнутри. Я просто делаю свое дело», – сказал Непомнящий.

Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Отличная установка, удачи, Ян!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий