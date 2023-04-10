Сергей Карякин: «Видно, что Лижэнь не в своей тарелке – допускал ошибки, получил неприятную позицию. Считаю, что Непомнящий его амнистировал»

Сергей Карякин высказался о первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Видно, что в первой партии соперники находились в поисках своей лучшей игры. Видна общая нервозность.

Также видно, что Дин Лижэнь не в своей тарелке, допускал ошибки, получил неприятную позицию. Считаю, что Ян амнистировал его – было несколько моментов, когда он мог если не напрямую выиграть, то «мучить» его много часов.

Глобально первую партию никто не может занести себе в актив», – отметил Карякин.

«Пока Дин Лижэнь не разыгрался – небольшое преимущество будет на стороне Яна. Очевидно, что Дин Лижэнь пока не привык к атмосфере матча и нервничает.

Я, когда играл матч за первенство мира против Магнуса Карлсена, тоже нервничал вначале. Это действительно нервное занятие. И новое.

Несмотря на то, что мы играем в крупных турнирах, выступаем перед публикой, в матче за шахматную корону ярко испытываем все эмоции. К такому не все изначально готовы», – приводит слова ТАСС.