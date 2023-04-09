Сергей Смагин: «Осталось ощущение недосказанности от первой партии. В решающий момент Непомнящий не проявил чутья»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Вице-президент ФШР оценил результат первой партии матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Осталось ощущение недосказанности от первой партии. В какой-то решающий момент Ян не проявил чутья, нужно было брать пешку и переходить в эндшпиль, пусть и не с решающим перевесом, но с однозначными шансами на долгую игру, которая могла завершиться победой.

Логичная ничья, хотя по ходу игры Ян мог рассчитывать на большее. Был шанс, а гол не забили», – сказал Сергей Смагин.

«Трудно сказать, насколько будет Непомнящему тяжело играть против Лижэня черными фигурами. Посмотрим, как Ян будет угадывать дебюты. Если Ян будет угадывать дебюты, будет готов к ним, то ничего особенного Лижэнь в дебютах не демонстрирует.

Лижэнь вынослив, техничен. В дебюте он будет стараться получить позиции, где можно долго стоять на месте. Яну лучше такие позиции исключать, но он добавил и в этом компоненте.

Никаких неожиданностей от Лижэня в дебюте я не жду. Думаю, у россиянина хороший репертуар в игре за черные фигуры», – цитирует Смагина «Газета.Ru».

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