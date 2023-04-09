Аркадий Дворкович: «Еще в 2010-м я сказал, что Непомнящий может получить шанс стать чемпионом мира. Видел, что у него чемпионский характер»

Аркадий Дворкович рассказал о чемпионском характере Яна Непомнящего

«Знаю, что отказ Магнуса (Карлсена) защищать корону очень многих расстроил. Все было бы интересно посмотреть на его пятую защиту титула. На матч-реванш с Непомнящим, который в этот раз наверняка бы дал настоящий бой норвежцу. Но и соперничество Дина и Яна, уверен, вызовет огромный интерес и будет захватывающим.

Почему я так думаю? Во-первых, это представители двух из четырех великих шахматных держав. Наряду с Индией и США. Интерес к шахматам в России и Китае колоссальный. Трансляции партий будут смотреть миллионы человек.

Во-вторых, речь идет про соперничество второго и третьего номера рейтинга ФИДЕ. То есть встретятся представители шахматной элиты. Для обоих это шанс всей жизни, обоим есть что доказывать.

Понятно, что я как президент ФИДЕ должен сохранять нейтралитет. Я не могу болеть за того или иного игрока. Желаю обоим участникам матча удачи, терпения и своей лучшей игры. При этом, конечно, Яна я знаю гораздо лучше.

Мы знакомы почти 20 лет. Помню еще, как он играл турниры 12-13-летним юношей. А где-то к 2010 году я публично сказал, что он может добиться максимального результата. Получить шанс стать чемпионом мира. Можете найти мои слова 13-летней давности. Почему я так говорил? Видел, что у Непомнящего есть чемпионский характер.

Затем у него был спад, но он нашел в себе силы, чтобы войти в элиту. Выиграл два турнира претендентов подряд, второй раз сыграет за корону. Ему осталось сделать один шаг, но он очень и очень сложный.

Дина хоть и называют везунчиком, учитывая его путь в Астану, но своей игрой за последние годы он заслужил право побороться за титул. У него невероятная стрессоустойчивость. А это как раз то, чего не хватило Яну в матче с Карлсеном», – заявил глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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