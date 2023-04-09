Гири о том, что Лижэнь и Непомнящий уходили из-за доски в первой партии: «Это немного странно. Надеюсь, мы такого больше не увидим»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Аниш Гири Лижэнь Дин Шахматы

Аниш Гири удивился, что что Лижэнь и Непомнящий уходили из-за доски в первой партии

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий встречаются в матче на первенство мира по шахматам.

Лижэнь во время партии постоянно уходил в комнату для отдыха после того, как делал ход.

«Честно говоря, мне не нравится, когда кто-то так долго сидит в комнате для отдыха. В прошлый раз Ян так часто делал. Я хочу, чтобы игроки сидели за столом. Это немного странно – игрок должен сидеть за доской, потому что именно за доской свершается вся магия, это же шахматы, а не игра в комнате для отдыха.

Это необычно, надеюсь, мы такого больше не увидим. Хотя, может, это такой новый стиль – сидеть и думать в другой комнате», – сказал Гири.

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7 комментариев

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Александр Максаков
Меняйте правила, сам Гири хочет, чтобы они сидели за столом
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asusp527
Ответ asusp527
Китаец больше сидел в комнате отдыха, навеерное ему легче одному сосредоточиться. Это ж не регламентировано..
Кстати может это слабое место китайца, придумать бы, как этим воспользоваться...
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-1
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asusp527
Китаец больше сидел в комнате отдыха, навеерное ему легче одному сосредоточиться. Это ж не регламентировано..
+4
-1
+3
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<~Inter~>
Ответ encaro_one
Не вижу проблем, так просто удобнее, не мешаешь и другому и себе. Напротив другого мужика сидеть тет-а-тет несколько часов так себе удовольствие.
Ну так они могут и перед компьютером дома поиграть. Психология важная часть любого спорта и умение справляться с давлением отличает больших чемпионов
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encaro_one
Ответ Vadim Zuev
В этом и есть принцип состязательности
Принцип не меняется, более того, остаются только чистые шахматы, без психологии кто как дышит или хрюкает
+2
-1
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Vadim Zuev
Ответ encaro_one
Не вижу проблем, так просто удобнее, не мешаешь и другому и себе. Напротив другого мужика сидеть тет-а-тет несколько часов так себе удовольствие.
В этом и есть принцип состязательности
+3
-4
-1
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encaro_one
Не вижу проблем, так просто удобнее, не мешаешь и другому и себе.
Напротив другого мужика сидеть тет-а-тет несколько часов так себе удовольствие.
+8
-5
+3
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