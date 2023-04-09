Гири о том, что Лижэнь и Непомнящий уходили из-за доски в первой партии: «Это немного странно. Надеюсь, мы такого больше не увидим»

Аниш Гири удивился, что что Лижэнь и Непомнящий уходили из-за доски в первой партии

Дин Лижэнь и встречаются в матче на первенство мира по шахматам.

Лижэнь во время партии постоянно уходил в комнату для отдыха после того, как делал ход.

«Честно говоря, мне не нравится, когда кто-то так долго сидит в комнате для отдыха. В прошлый раз Ян так часто делал. Я хочу, чтобы игроки сидели за столом. Это немного странно – игрок должен сидеть за доской, потому что именно за доской свершается вся магия, это же шахматы, а не игра в комнате для отдыха.

Это необычно, надеюсь, мы такого больше не увидим. Хотя, может, это такой новый стиль – сидеть и думать в другой комнате», – сказал .