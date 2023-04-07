Аркадий Дворкович: «У Лижэня была серия в 100 матчей без поражений, Непомнящий тоже проигрывать не любит. Так что неизвестно, кто окажется сильнее»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча Непомнящий – Лижэнь

Матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Астане с 9 по 30 апреля.

– Какие ожидания от матча в плане боевитости – много ничьих или будет результативно?

– Нет никаких предчувствий. С одной стороны, оба будут стремиться быстрее вырваться вперед, а с другой оба устойчивые.

У Дин Лижэня была серия в 100 матчей без поражений, Ян Непомнящий тоже проигрывать не любит. Так что неизвестно, кто окажется сильнее. Оба люди и оба ошибаются.

– Вы очень аккуратны в оценках перед матчем.

– Мы говорим о втором и третьем шахматистах мира. Они максимально близки. За Яном опыт матча за звание чемпиона. У Дин Лижэня такого нет.

Все же, не сыграв матч, не поймешь, что это такое. Оба давно входят в первую тройку. Говорить, что кто‑то сильнее, сложно.

– Неужели ни за кого не будете болеть?

– Я должен создавать равные условия.

– Ну душа же должна лежать в какую‑то сторону.

– Душе все понятно. Тем не менее, оба блестящие шахматисты, обоих искренне уважаю и желаю удачи, – сказал Дворкович

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

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