Аркадий Дворкович: «У Лижэня была серия в 100 матчей без поражений, Непомнящий тоже проигрывать не любит. Так что неизвестно, кто окажется сильнее»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча Непомнящий – Лижэнь

Матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Астане с 9 по 30 апреля.

– Какие ожидания от матча в плане боевитости – много ничьих или будет результативно?

– Нет никаких предчувствий. С одной стороны, оба будут стремиться быстрее вырваться вперед, а с другой оба устойчивые.

У Дин Лижэня была серия в 100 матчей без поражений, Ян Непомнящий тоже проигрывать не любит. Так что неизвестно, кто окажется сильнее. Оба люди и оба ошибаются.

– Вы очень аккуратны в оценках перед матчем.

– Мы говорим о втором и третьем шахматистах мира. Они максимально близки. За Яном опыт матча за звание чемпиона. У Дин Лижэня такого нет.

Все же, не сыграв матч, не поймешь, что это такое. Оба давно входят в первую тройку. Говорить, что кто‑то сильнее, сложно.

– Неужели ни за кого не будете болеть?

– Я должен создавать равные условия.

– Ну душа же должна лежать в какую‑то сторону.

– Душе все понятно. Тем не менее, оба блестящие шахматисты, обоих искренне уважаю и желаю удачи, – сказал .

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