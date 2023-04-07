Аркадий Дворкович: «Надеемся, что Карлсен вернется на турнир претендентов в 2024 году»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

Аркадий Дворкович надеется, что Магнус Карлсен выступит на следующем турнире претендентов

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в этом году, ссылаясь на отсутствие мотивации. Россиянин Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов, сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

«Я думаю, что у Магнуса как первого номера рейтинга есть все шансы сыграть в турнире претендентов, если он этого захочет. Следующий турнир претендентов состоится в 2024 году в Торонто, если Магнус захочет участвовать, у него есть все возможности.

Контактов пока нет, но он сразу заявил, что ничего для себя не исключает, поэтому, конечно, надеемся, что он вернется. Но срок возвращения и будет ли вообще возвращение – это зависит только от него, а не от нас.

Мы же обсуждаем, менять или не менять форматы проведения матчей, но пока это преждевременный вопрос», – сказал президент ФИДЕ.

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