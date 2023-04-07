Аркадий Дворкович: «Надеемся, что Карлсен вернется на турнир претендентов в 2024 году»

Аркадий Дворкович надеется, что Магнус Карлсен выступит на следующем турнире претендентов

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в этом году, ссылаясь на отсутствие мотивации. Россиянин Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов, сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

«Я думаю, что у Магнуса как первого номера рейтинга есть все шансы сыграть в турнире претендентов, если он этого захочет. Следующий турнир претендентов состоится в 2024 году в Торонто, если Магнус захочет участвовать, у него есть все возможности.

Контактов пока нет, но он сразу заявил, что ничего для себя не исключает, поэтому, конечно, надеемся, что он вернется. Но срок возвращения и будет ли вообще возвращение – это зависит только от него, а не от нас.

Мы же обсуждаем, менять или не менять форматы проведения матчей, но пока это преждевременный вопрос», – сказал президент ФИДЕ.

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