Сергей Карякин: «МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу – унижать себя»

Теги МОК Олимпийская сборная России Сергей Карякин Шахматы

Шахматист Сергей Карякин назвал МОК недружественной организацией

Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

«Я на эту историю смотрю сквозь призму шахмат – она для меня черно-белая. Если белые – мы, то МОК – однозначно, черные. Я уверен, что пакости они нам будут делать еще много раз. Я для себя давно решил: МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу – унижать себя.

Надеюсь, что у нас в стране будет больше возможностей для соревнований не по линии МОК, с дружественными странами», – рассказал Карякин.

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3 комментария

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Iuasamotu
Сам Карякин может соревноваться с сильнейшими шахматистами мира, а спортсменам из олимпийских видов спорта предлагает собирать грибы на "помойке"
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Remy Cabella
Серёня, иди вслед за Дзюбой.
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каток Третьяка
согласен, вот соревноваться с Беларусью, Эритреей, сев. кореец, Венесуэлой это гордость.... все враги кругом, а мы дартаньяны))
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