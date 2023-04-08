Сергей Карякин: «МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу – унижать себя»

Шахматист Сергей Карякин назвал МОК недружественной организацией

Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

«Я на эту историю смотрю сквозь призму шахмат – она для меня черно-белая. Если белые – мы, то МОК – однозначно, черные. Я уверен, что пакости они нам будут делать еще много раз. Я для себя давно решил: МОК совершенно недружественная нам организация, идти у них на поводу – унижать себя.

Надеюсь, что у нас в стране будет больше возможностей для соревнований не по линии , с дружественными странами», – рассказал .