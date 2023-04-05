Свидлер о матче Непомнящий – Лижэнь: «Вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол». Процент результативных партий может быть высоким»

Теги Петр Свидлер ФИДЕ Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Петр Свидлер назвал преимущества Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира

С 7 апреля по 1 мая Непомнящий сыграет за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем в Астане.

«На мой взгляд, в пользу Яна есть два аргумента. Его опыт участия в матче с Магнусом Карлсеном и более подготовленная команда.

И он, и Дин Лижэнь находятся на пике формы и могут играть в совершенно фантастические шахматы, я не рискнул бы выбирать из них объективно сильнейшего «в вакууме», но опыт игры в матче за титул, даже во многом негативный, мне кажется бесценным. И я убежден, что Ян будет лучше готов в дебютном плане, в его команде работают крайне компетентные (и очень ему подходящие) люди.

Можем ли мы увидеть много результативных партий в матче? Немного рискованное предсказание, учитывая, что большинство последних матчей за титул были очень равными в плане дебютных результатов, а это неизбежно приводит к суховатой игре – но мне кажется, что именно в этом матче мы вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол», и тогда процент результативных партий вполне может быть довольно высоким.

Высока ли вероятность, что дело дойдет до тай-брейка? Как оценить вероятность тай-брейка, я не знаю, не хочу брать цифру с потолка (судьба двух из трех последних матчей на первенство мира решалась на тай-брейке).

Конечно, уход Карлсена ставит этот матч в особое положение в плане отношения зрителей и прессы, и было бы хорошо, если бы он получился нескучным, – но игрокам об этом думать совершенно незачем. Мне кажется, что он таким и будет, но ждать уже осталось недолго, скоро увидим.

Уход Магнуса из цикла – несомненная потеря для шахмат, в этом не может быть особых сомнений. Но и называть победителя этого матча нелегитимным я не вижу оснований. Не приведет ли это к расколу шахмат, как в 1993 году? Не думаю, для этого нужно было, чтобы Магнус не просто захотел вернуть себе титул, но и решил бы для этого создать свой собственный цикл, вероятность чего я оцениваю как близкую к нулю», – заявил Свидлер.

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1 комментарий

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maks44
Друг мой футболист учил: "Не бойся
Он их таким партнёрам не привык
За тылы и центр не беспокойся
А играй по краю — напрямик!"
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