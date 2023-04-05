Свидлер о матче Непомнящий – Лижэнь: «Вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол». Процент результативных партий может быть высоким»

Петр Свидлер назвал преимущества Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира

С 7 апреля по 1 мая Непомнящий сыграет за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем в Астане.

«На мой взгляд, в пользу Яна есть два аргумента. Его опыт участия в матче с Магнусом Карлсеном и более подготовленная команда.

И он, и Дин Лижэнь находятся на пике формы и могут играть в совершенно фантастические шахматы, я не рискнул бы выбирать из них объективно сильнейшего «в вакууме», но опыт игры в матче за титул, даже во многом негативный, мне кажется бесценным. И я убежден, что Ян будет лучше готов в дебютном плане, в его команде работают крайне компетентные (и очень ему подходящие) люди.

Можем ли мы увидеть много результативных партий в матче? Немного рискованное предсказание, учитывая, что большинство последних матчей за титул были очень равными в плане дебютных результатов, а это неизбежно приводит к суховатой игре – но мне кажется, что именно в этом матче мы вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол», и тогда процент результативных партий вполне может быть довольно высоким.

Высока ли вероятность, что дело дойдет до тай-брейка? Как оценить вероятность тай-брейка, я не знаю, не хочу брать цифру с потолка (судьба двух из трех последних матчей на первенство мира решалась на тай-брейке).

Конечно, уход Карлсена ставит этот матч в особое положение в плане отношения зрителей и прессы, и было бы хорошо, если бы он получился нескучным, – но игрокам об этом думать совершенно незачем. Мне кажется, что он таким и будет, но ждать уже осталось недолго, скоро увидим.

Уход Магнуса из цикла – несомненная потеря для шахмат, в этом не может быть особых сомнений. Но и называть победителя этого матча нелегитимным я не вижу оснований. Не приведет ли это к расколу шахмат, как в 1993 году? Не думаю, для этого нужно было, чтобы Магнус не просто захотел вернуть себе титул, но и решил бы для этого создать свой собственный цикл, вероятность чего я оцениваю как близкую к нулю», – заявил Свидлер.

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