Игрок в «Что? Где? Когда?» Марголин: «Как-то Непомнящий пошел разбираться с шахматным вопросом. Ведущий сказал: «Какое вы вообще к шахматам имеете отношение?»

Игрок в спортивное «Что? Где? Когда?» Евгений Марголин рассказал об участии Яна Непомнящего

– Ян часто выбирается на игры?

– Раньше мы собирались минимум раз в неделю. Начинали с любительского «Что? Где? Когда?», потом начали осваивать спортивные турниры, играли даже на чемпионатах России.

Но последние годы, когда у Яна подряд пошли турнир претендентов и два чемпионских матча, конечно, возможностей стало сильно меньше. За пару лет он пришел, наверное, на игр шесть, не больше. Потому что банально не хватает времени, плюс постоянные разъезды.

– Яна узнают на «Что? Где? Когда?»? Есть ощущение, что в вашей команде играет звезда?

– Сейчас – да. Почти на каждой игре к Яну подходят за автографом или спрашивают что-то про шахматы. Но раньше такого почти не встречалось.

Была даже веселая история, когда нам на любительском « » попался шахматный вопрос, мы на него ответили, но немножко в другой формулировке, чем требовалось. Ответ не засчитали, и Ян пошел к ведущему разбираться. В процессе спора Ян заметил, что вообще-то немного разбирается в шахматах, на что ведущий ответил: «Да ладно, какое вы вообще к шахматам имеете отношение?» – рассказал Марголин.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»