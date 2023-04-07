Игрок в «Что? Где? Когда?» Марголин: «Как-то Непомнящий пошел разбираться с шахматным вопросом. Ведущий сказал: «Какое вы вообще к шахматам имеете отношение?»

Теги Ян Непомнящий Что? Где? Когда? Шахматы

Игрок в спортивное «Что? Где? Когда?» Евгений Марголин рассказал об участии Яна Непомнящего

Ян часто выбирается на игры?

– Раньше мы собирались минимум раз в неделю. Начинали с любительского «Что? Где? Когда?», потом начали осваивать спортивные турниры, играли даже на чемпионатах России.

Но последние годы, когда у Яна подряд пошли турнир претендентов и два чемпионских матча, конечно, возможностей стало сильно меньше. За пару лет он пришел, наверное, на игр шесть, не больше. Потому что банально не хватает времени, плюс постоянные разъезды.

Яна узнают на «Что? Где? Когда?»? Есть ощущение, что в вашей команде играет звезда?

– Сейчас – да. Почти на каждой игре к Яну подходят за автографом или спрашивают что-то про шахматы. Но раньше такого почти не встречалось.

Была даже веселая история, когда нам на любительском «ЧГК» попался шахматный вопрос, мы на него ответили, но немножко в другой формулировке, чем требовалось. Ответ не засчитали, и Ян пошел к ведущему разбираться. В процессе спора Ян заметил, что вообще-то немного разбирается в шахматах, на что ведущий ответил: «Да ладно, какое вы вообще к шахматам имеете отношение?» – рассказал Марголин.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

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