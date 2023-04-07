Евгений Томашевский: «Благодаря тому, что у Непомнящего много интересов, он не зацикливается на мыслях о собственной исключительности»

Гроссмейстер Евгений Томашевский назвал сильные стороны Яна Непомнящего

«У Яна невероятная скорость мышления. Причем это касается не только шахмат, а вообще всех сфер жизни. Я тоже не самый медленный парень, но до Яна далеко. Например, если Яну показать новую игру (компьютерную, карточную или спортивную – неважно), примерно через час он будет в нее играть на вполне приличном уровне.

Наверное, это можно назвать сверхспособностью: умение мгновенно улавливать суть в любом деле. Это меня всегда поражало в Яне. С ним безумно интересно общаться, потому что ты никогда не знаешь заранее, что он увидит в той или иной ситуации и как отреагирует. Мне всегда хочется попытаться посмотреть на мир его взглядом.

У нас были разные периоды, порой мы общались много, порой – реже. Но Ян – исключительный человек, не только быстро мыслящий, но и очень много знающий. Мы можем обсуждать любые темы – не только шахматы, но и посмотреть вместе футбол, например.

Наверное, именно благодаря тому, что у него много интересов, он не зацикливается на мыслях о собственной исключительности. Он прекрасно понимает, что если ты хочешь быть открытым для всего нового, высокомерие – плохой помощник», – отметил .

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»