Тренер Непомнящего об отборе на турнир претендентов-2020: «Я пошел помолиться к Стене плача – и у Яна действительно дела поправились»

Шахтный тренер Владимир Поткин рассказал, что однажды помогло Яну Непомнящему на турнире

«Помню, в 2019 году на заключительном этапе в Иерусалиме Яну нужно было на заказ побеждать в отдельно взятом матче, чтобы выиграть турнир. Он с самого начала складывался тяжело, в первом туре с Борисом Гельфандом Ян стоял на грани поражения.

Именно в этот момент я пошел помолиться к Стене плача. И у Яна действительно дела поправились! Он прибавлял от матча к матчу, проявил удивительную изобретательность и к финальному поединку против сильного китайского гроссмейстера Вэй И подошел в хорошей форме. Во многом Яну удалось сохранить силы на дистанции, благодаря нашей слаженной работе с доктором-массажистом.

Но все равно казалось, что сил у Вэй И будет больше. Это молодой талантливый китайский шахматист, которому многие прочили будущее Карлсена. Но Ян сумел выиграть у него напряженную партию черным цветом и отобраться в турнир претендентов», – сказал .

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»