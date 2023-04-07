Тренер Непомнящего: «Порой Ян за доли секунды видит суть позиции, которую другие не видят в принципе. Похожее качество есть и у Карлсена»

Шахматный тренер Владимир Поткин объяснил, в чем Ян Непомнящий похож на Магнуса Карлсена

– В чем гениальность Яна-шахматиста?

– Умение быстро воспринимать информацию и быстро принимать решения. Порой он за доли секунды видит суть позиции, которую другие не видят в принципе. Похожее качество есть и у .

Было очень интересно наблюдать, как однажды они играли между собой тренировочные партии по минуте. Оба умудрялись не только ничего не зевнуть, но и воплотить на доске какой-то план. У обычных людей такое получается крайне редко.

Еще Ян всегда получает дополнительную мотивацию при игре с сильными соперниками. В Вейк-ан-Зее в 2011 году Ян проиграл голландскому шахматисту Яну Сметсу, а на следующий день выиграл у Карлсена. Нам тогда удалось найти дебютную линию, да и в целом Ян был отлично готов к партии. Высокая концентрация позволила ему превзойти Магнуса на всех стадиях игры, от дебюта до эндшпиля. Наверное, это была одна из лучших партий в карьере Яна.

– Если сравнить Яна с Магнусом, в чем россиянин сильнее, а над какими аспектами нужно еще поработать?

– Мы об этом размышляли, но говорить вслух такие вещи я пока не готов. Может, эти наработки нам еще пригодятся.

Мне кажется, одна из главных сильных сторон Магнуса – это способность принимать сильные решения на доске, исходя из собственного состояния. Он очень сильно чувствует, на что способен в данный момент. Где-то может сыграть более солидно, а где-то – пойти на особый риск. Это потрясающая способность оценивать как шахматные моменты, так и свои внутренние ощущения, – сказал .

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»